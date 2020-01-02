جامعة الملك خالد تُعيد هيكلة الإدارات وتستحدث إدارة للمخاطر

في إطار مساعيها الرامية لتعزيز الحوكمة وتجويد وتسريع الإجراءات

أعادت جامعة الملك خالد، هيكلة عدد من إداراتها، واتخذت عددًا من خطوات التطوير والتحسين الإدارية المختلفة، ضِمن خطة الجامعة التطويرية لمواكبة متطلبات المرحلة، وتحقيقًا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وقال مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي: أجريت هذه التنظيمات الإدارية والخطوات التطويرية؛ بهدف تسريع الإجراءات، ورفع مستوى جودة الأداء، وتعزيز ممارسات الحوكمة.

وشمل التطوير الإدارةَ العامة للمتابعة؛ حيث تم نقل ارتباطها من وكيل الجامعة إلى مدير الجامعة، كما تَضَمّن إنشاء إدارة المخاطر، وتتبع إداريًّا لمدير الجامعة، وفيما يخص عمادة الموارد البشرية؛ تَقرر نقل ارتباط العمادة من مدير الجامعة إلى وكيل الجامعة.

وتَقرر نقل ارتباط الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية من مدير الجامعة إلى وكيل الجامعة؛ فيما نُقل ارتباط إدارة الاتصالات الإدارية من الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية إلى وكيل الجامعة.

وقررت الجامعة دمج المركز الإعلامي مع الإدارة العامة للعلاقات الجامعية؛ لتصبح جهة واحدة تسمى "الإدارة العامة للإعلام والعلاقات"؛ فيما تم دمج وحدة المجلات والجمعيات العلمية في وحدة إدارية واحدة تسمى وحدة المجلات والجمعيات العلمية، وإضافة لذلك تم نقل ارتباط مركز الوثائق والمحفوظات من وكيل الجامعة للتطوير والجودة إلى وكيل الجامعة.

وأجرت الجامعةُ العديدَ من التحسينات الإدارية والتطوير؛ من أبرزها: تفويض الرئيس المباشر للموظف، بالموافقة على جميع الإجازات المستحقة نظامًا، وتفويض العمداء ومديري العموم بترشيح مديري الإدارات التابعة لهم، ومراجعة وتحسين وتطوير عدد من الخدمات الإلكترونية، وتفويض وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية بالموافقة على طلبات التعاقد والتجديد والإنهاء، وتمكين منسوبي الجامعة من تقديم طلباتهم التي لا تتطلب موافقة الرئيس الأعلى لعمادة الموارد البشرية، وكذلك تفويض وكيل الجامعة بتوقيع قرارات تكليف مديري العموم ومساعديهم ووقوعاتهم الوظيفية ونقل الموظفين من وإلى الجامعة، وتعيينات مَن في حكم أعضاء هيئة التدريس.

وعملت الجامعة على تعزيز دور جهات الرقابة الداخلية والتطوير المستمر لقدرات منسوبيها وربطها إداريًّا بمدير الجامعة، وتم تشكيل اللجنة الدائمة للمراجعة والحوكمة؛ حيث تتضافر من خلالها جهود عدد من الإدارات المختصة تشمل الإدارة العامة للمتابعة، ووحدة التوعية الفكرية، ووحدة المراجعة الداخلية، والإدارة العامة للمتابعة، وإدارة المخاطر والرقابة المالية.