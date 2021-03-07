النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجزائر.. الفيضانات تودي بحياة 6 أشخاص بينهم طفلان اثنان

عمليات البحث والإنقاذ ما زالت متواصلة

قضى 6 أشخاص في الفيضانات التي شهدتها أمس مدينة الشلف غرب الجزائر.

وصرّح مسؤول في الدفاع المدني الجزائري بأن من بين الضحايا طفلين اثنين؛ مشيرًا إلى أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت متواصلة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
الجزائر.. الفيضانات تودي بحياة 6 أشخاص بينهم طفلان اثنان
سبق

قضى 6 أشخاص في الفيضانات التي شهدتها أمس مدينة الشلف غرب الجزائر.

وصرّح مسؤول في الدفاع المدني الجزائري بأن من بين الضحايا طفلين اثنين؛ مشيرًا إلى أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت متواصلة.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
08:27 AM

الجزائر.. الفيضانات تودي بحياة 6 أشخاص بينهم طفلان اثنان

عمليات البحث والإنقاذ ما زالت متواصلة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
784

قضى 6 أشخاص في الفيضانات التي شهدتها أمس مدينة الشلف غرب الجزائر.

وصرّح مسؤول في الدفاع المدني الجزائري بأن من بين الضحايا طفلين اثنين؛ مشيرًا إلى أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت متواصلة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,752
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,971
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,614
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,088

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة