الجزائر.. الفيضانات تودي بحياة 6 أشخاص بينهم طفلان اثنان

قضى 6 أشخاص في الفيضانات التي شهدتها أمس مدينة الشلف غرب الجزائر.
وصرّح مسؤول في الدفاع المدني الجزائري بأن من بين الضحايا طفلين اثنين؛ مشيرًا إلى أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت متواصلة.
قضى 6 أشخاص في الفيضانات التي شهدتها أمس مدينة الشلف غرب الجزائر.
وصرّح مسؤول في الدفاع المدني الجزائري بأن من بين الضحايا طفلين اثنين؛ مشيرًا إلى أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت متواصلة.
قضى 6 أشخاص في الفيضانات التي شهدتها أمس مدينة الشلف غرب الجزائر.
وصرّح مسؤول في الدفاع المدني الجزائري بأن من بين الضحايا طفلين اثنين؛ مشيرًا إلى أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت متواصلة.
قضى 6 أشخاص في الفيضانات التي شهدتها أمس مدينة الشلف غرب الجزائر.
وصرّح مسؤول في الدفاع المدني الجزائري بأن من بين الضحايا طفلين اثنين؛ مشيرًا إلى أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت متواصلة.