النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ابتداء من الأحد المقبل.. مدارس مكة تبلغ أولياء الأمور بحضور جميع الطلاب وإلغاء المجموعات

"لجنة المسؤولين" أقرت اشتراط 40 طالباً وأقل بالفصل الواحد وحضور الجميع

بعث عدد من مدارس المرحلة الثانوية والمتوسطة رسائل نصية إلى أولياء الأمور والطلبة بإلغاء نظام حضور المجموعات، والبدء بالحضور الكلي بداية من يوم الأحد المقبل 18/ 3/ 1443هـ، مع التأكيد على استمرار الاحترازات الصحية والإجراءات الوقائية.

وعلمت "سبق" من مصادرها عن انعقاد لجنة عن بعد من مسؤولي إدارة التعليم بمكة المكرمة ومدراء المكاتب التعليمية، وصدور توصيات بتبليغ مدراء المدارس بالسماح بحضور الطلاب والطالبات لجميع المدارس في المرحلة الثانوية والمتوسطة، مع تطبيق التباعد 30 سم بين الطلاب في الفصول، واشتراط أن يكون عدد الطلاب في الفصل الواحد أقل من 40 طالباً، مع حساب متوسط العدد مقارنة بمساحة الفصل بـ48 متراً للفصل الواحد مع تطبيق الاحترازات الصحية والوقائية كما تم التنويه. والمدارس التي لا يزال عدد الفصل الواحد أكثر من 40 طالباً تبقى على نظام المجموعات حتى إشعار آخر.

وزارة التعليم لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد تعليم مكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ابتداء من الأحد المقبل.. مدارس مكة تبلغ أولياء الأمور بحضور جميع الطلاب وإلغاء المجموعات
سبق

بعث عدد من مدارس المرحلة الثانوية والمتوسطة رسائل نصية إلى أولياء الأمور والطلبة بإلغاء نظام حضور المجموعات، والبدء بالحضور الكلي بداية من يوم الأحد المقبل 18/ 3/ 1443هـ، مع التأكيد على استمرار الاحترازات الصحية والإجراءات الوقائية.

وعلمت "سبق" من مصادرها عن انعقاد لجنة عن بعد من مسؤولي إدارة التعليم بمكة المكرمة ومدراء المكاتب التعليمية، وصدور توصيات بتبليغ مدراء المدارس بالسماح بحضور الطلاب والطالبات لجميع المدارس في المرحلة الثانوية والمتوسطة، مع تطبيق التباعد 30 سم بين الطلاب في الفصول، واشتراط أن يكون عدد الطلاب في الفصل الواحد أقل من 40 طالباً، مع حساب متوسط العدد مقارنة بمساحة الفصل بـ48 متراً للفصل الواحد مع تطبيق الاحترازات الصحية والوقائية كما تم التنويه. والمدارس التي لا يزال عدد الفصل الواحد أكثر من 40 طالباً تبقى على نظام المجموعات حتى إشعار آخر.

22 أكتوبر 2021 - 16 ربيع الأول 1443
01:07 AM

ابتداء من الأحد المقبل.. مدارس مكة تبلغ أولياء الأمور بحضور جميع الطلاب وإلغاء المجموعات

"لجنة المسؤولين" أقرت اشتراط 40 طالباً وأقل بالفصل الواحد وحضور الجميع

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
10
23,702

بعث عدد من مدارس المرحلة الثانوية والمتوسطة رسائل نصية إلى أولياء الأمور والطلبة بإلغاء نظام حضور المجموعات، والبدء بالحضور الكلي بداية من يوم الأحد المقبل 18/ 3/ 1443هـ، مع التأكيد على استمرار الاحترازات الصحية والإجراءات الوقائية.

وعلمت "سبق" من مصادرها عن انعقاد لجنة عن بعد من مسؤولي إدارة التعليم بمكة المكرمة ومدراء المكاتب التعليمية، وصدور توصيات بتبليغ مدراء المدارس بالسماح بحضور الطلاب والطالبات لجميع المدارس في المرحلة الثانوية والمتوسطة، مع تطبيق التباعد 30 سم بين الطلاب في الفصول، واشتراط أن يكون عدد الطلاب في الفصل الواحد أقل من 40 طالباً، مع حساب متوسط العدد مقارنة بمساحة الفصل بـ48 متراً للفصل الواحد مع تطبيق الاحترازات الصحية والوقائية كما تم التنويه. والمدارس التي لا يزال عدد الفصل الواحد أكثر من 40 طالباً تبقى على نظام المجموعات حتى إشعار آخر.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,349
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,676
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,977
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,084

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة