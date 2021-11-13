مدني الرياض يخمد حريقاً نشب في أخشاب بحي المنصورة

تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة الرياض، من إخماد حريق نشب في أخشاب.
وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: مدني #الرياض يسيطر على حريق في أخشاب بأرض فضاء في حي المنصورة، دون وقوع إصابات- ولله الحمد.
تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة الرياض، من إخماد حريق نشب في أخشاب.
وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: مدني #الرياض يسيطر على حريق في أخشاب بأرض فضاء في حي المنصورة، دون وقوع إصابات- ولله الحمد.
تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة الرياض، من إخماد حريق نشب في أخشاب.
وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: مدني #الرياض يسيطر على حريق في أخشاب بأرض فضاء في حي المنصورة، دون وقوع إصابات- ولله الحمد.
تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة الرياض، من إخماد حريق نشب في أخشاب.
وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: مدني #الرياض يسيطر على حريق في أخشاب بأرض فضاء في حي المنصورة، دون وقوع إصابات- ولله الحمد.