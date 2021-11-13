وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: مدني #الرياض يسيطر على حريق في أخشاب بأرض فضاء في حي المنصورة، دون وقوع إصابات- ولله الحمد.

تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة الرياض، من إخماد حريق نشب في أخشاب.

مدني الرياض يخمد حريقاً نشب في أخشاب بحي المنصورة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-13 تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة الرياض، من إخماد حريق نشب في أخشاب. وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: مدني #الرياض يسيطر على حريق في أخشاب بأرض فضاء في حي المنصورة، دون وقوع إصابات- ولله الحمد.

13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443 10:40 AM

مدني الرياض يخمد حريقاً نشب في أخشاب بحي المنصورة قالت المديرية: اندلع في أرض فضاء.. ولم يحدث أي إصابات





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تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة الرياض، من إخماد حريق نشب في أخشاب.

وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: مدني #الرياض يسيطر على حريق في أخشاب بأرض فضاء في حي المنصورة، دون وقوع إصابات- ولله الحمد.