برعاية "سبق".. "تركي بن هذلول" يفتتح ملتقى نجران الصحي الأول

الأول من نوعه على مستوى المنطقة

افتتح نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، اليوم، ملتقى نجران الصحي الأول تحت شعار "ريادة في الطب"، وبرعاية إعلامية حصرية من "سبق"، وذلك بمركز الأمير مشعل بن عبدالله للمؤتمرات والفعاليات، ويستمر ثلاثة أيام.

ولدى وصول سموه مقر الحفل قصّ الشريط إيذاناً بافتتاح الملتقى، ثم تجول داخل أرجاء المعرض المصاحب، مستمعاً لشرح من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي نجران وعسير خالد بن عايض العسيري، عن أركان الجهات الحكومية والخاصة المشاركة.

وبدأ الحفل المعدّ بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى "العسيري" كلمة رحب فيها بنائب أمير المنطقة، مبيناً أن الملتقى يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويهدف إلى تعزيز صحة المجتمع والوقاية من الأمراض المعدية والمزمنة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وقال "العسيري": "يهدف الملتقى إلى إيجاد بيئة صحية خصبة لنقل المعرفة وتبادل الأفكار والخبرات بين القطاع الصحي الحكومي والخاص، وإبراز دور التكنولوجيا الحديثة والابتكار والإبداع في المجال الطبي، ورفع مستوى أهمية البحوث العلمية والدراسات الصحية في تطوير القطاع الصحي، وتنشيط الجانب السياحي وجذب استثمارات صحية للمنطقة".

بعد ذلك شاهد نائب أمير منطقة نجران والحضور، فيلماً وثائقياً عن المشاريع التطويرية وإنجازات الشؤون الصحية بمنطقة نجران ومحافظاتها.

وشهد الأمير تركي بن هذلول، توقيع اتفاقيات شراكة مجتمعية بين الشؤون الصحية بنجران وعدد من الجهات الحكومية، فيما كرم عدداً من المخترعين والمتحدثين في الملتقى، والجهات المشاركة.