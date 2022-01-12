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أمير الشرقية يضع حجر الأساس لمركز "تفاؤل" بالأحساء

يحتوي على 10 مرافق متنوعة تهدف لخدمة مرضى السرطان وذويهم

وضع أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم، وبحضور محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي، حجر الأساس لمبنى جمعية مكافحة السرطان الخيرية "تفاؤل"، بجوار منتزه الملك عبدالله بالأحساء.

واطّلع أمير المنطقة على مرافق المبنى والذي يحتوي على 10 مرافق متنوعة تهدف لخدمة مرضى السرطان وذويهم، ويحتوي على: نادٍ رياضي، صالون نسائي، معرض توعوي تقني دائم، مكتبة بحثية عن أمراض السرطان، مركز علاج طبيعي، وعيادات استشارية، ونادٍ للأطفال.

ونوّه الأمير سعود بن نايف بما تقدمه الجمعية من برامج ومعارض مختلفة لخدمة المستفيدين من خدمات الجمعية، ويُعد ذلك تجسيداً لخدمة المجتمع وتفعيلاً لدور الجمعية في التنمية والرعاية، مؤكداً على أهمية تطوير خدمات الجمعية وتقديم خدمات متميزة للمرضى بالإضافة لتوعية كافة أفراد المجتمع.

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أمير الشرقية يضع حجر الأساس لمركز "تفاؤل" بالأحساء
سبق

وضع أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم، وبحضور محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي، حجر الأساس لمبنى جمعية مكافحة السرطان الخيرية "تفاؤل"، بجوار منتزه الملك عبدالله بالأحساء.

واطّلع أمير المنطقة على مرافق المبنى والذي يحتوي على 10 مرافق متنوعة تهدف لخدمة مرضى السرطان وذويهم، ويحتوي على: نادٍ رياضي، صالون نسائي، معرض توعوي تقني دائم، مكتبة بحثية عن أمراض السرطان، مركز علاج طبيعي، وعيادات استشارية، ونادٍ للأطفال.

ونوّه الأمير سعود بن نايف بما تقدمه الجمعية من برامج ومعارض مختلفة لخدمة المستفيدين من خدمات الجمعية، ويُعد ذلك تجسيداً لخدمة المجتمع وتفعيلاً لدور الجمعية في التنمية والرعاية، مؤكداً على أهمية تطوير خدمات الجمعية وتقديم خدمات متميزة للمرضى بالإضافة لتوعية كافة أفراد المجتمع.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
04:47 PM

أمير الشرقية يضع حجر الأساس لمركز "تفاؤل" بالأحساء

يحتوي على 10 مرافق متنوعة تهدف لخدمة مرضى السرطان وذويهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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وضع أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم، وبحضور محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي، حجر الأساس لمبنى جمعية مكافحة السرطان الخيرية "تفاؤل"، بجوار منتزه الملك عبدالله بالأحساء.

واطّلع أمير المنطقة على مرافق المبنى والذي يحتوي على 10 مرافق متنوعة تهدف لخدمة مرضى السرطان وذويهم، ويحتوي على: نادٍ رياضي، صالون نسائي، معرض توعوي تقني دائم، مكتبة بحثية عن أمراض السرطان، مركز علاج طبيعي، وعيادات استشارية، ونادٍ للأطفال.

ونوّه الأمير سعود بن نايف بما تقدمه الجمعية من برامج ومعارض مختلفة لخدمة المستفيدين من خدمات الجمعية، ويُعد ذلك تجسيداً لخدمة المجتمع وتفعيلاً لدور الجمعية في التنمية والرعاية، مؤكداً على أهمية تطوير خدمات الجمعية وتقديم خدمات متميزة للمرضى بالإضافة لتوعية كافة أفراد المجتمع.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
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201,250 سيارة ..

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