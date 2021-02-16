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هذا هو العدد المناسب لمرات تناول القهوة يومياً دون الإضرار بصحتك

أخصائية: الكميات الكبيرة بصورة منتظمة ودورية قد تستنزف الجهاز العصبي

هل تعلم عدد فناجين القهوة التي يمكن أن نتناولها دون الإضرار بالصحة؟

من هذا المنطلق كشفت الدكتورة نورية ديانوفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي الروسية، عن عدد مرات تناول القهوة خلال اليوم دون أن تؤثر على صحة الفرد.

وتحذّر الأخصائية من تناول كميات كبيرة من القهوة بصورة منتظمة ودورية، ما قد يسبّب الإدمان، الذي مع مرور الوقت يؤدي إلى استنزاف الجهاز العصبي، ووفقاً لها من الأفضل تناول القهوة خلال تناول الطعام.

ووفق "روسيا اليوم" تقول الأخصائية، "كثيرون يتناولون القهوة في الصباح. ولكن من الخطأ تناولها وحدها دون أي شيء آخر لأنها مضرة. ولكن إذا كانت جزءاً من وجبة الإفطار فعملياً لا ضرر منها".

وتنصح الخبيرة بضرورة تناول الفنجان التالي من القهوة مع وجبة خفيفة. وعند عدم إمكانية ذلك، يجب أن يكون تناول آخر فنجان قهوة في اليوم على الأقل قبل ست ساعات من موعد النوم.

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هذا هو العدد المناسب لمرات تناول القهوة يومياً دون الإضرار بصحتك
سبق

هل تعلم عدد فناجين القهوة التي يمكن أن نتناولها دون الإضرار بالصحة؟

من هذا المنطلق كشفت الدكتورة نورية ديانوفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي الروسية، عن عدد مرات تناول القهوة خلال اليوم دون أن تؤثر على صحة الفرد.

وتحذّر الأخصائية من تناول كميات كبيرة من القهوة بصورة منتظمة ودورية، ما قد يسبّب الإدمان، الذي مع مرور الوقت يؤدي إلى استنزاف الجهاز العصبي، ووفقاً لها من الأفضل تناول القهوة خلال تناول الطعام.

ووفق "روسيا اليوم" تقول الأخصائية، "كثيرون يتناولون القهوة في الصباح. ولكن من الخطأ تناولها وحدها دون أي شيء آخر لأنها مضرة. ولكن إذا كانت جزءاً من وجبة الإفطار فعملياً لا ضرر منها".

وتنصح الخبيرة بضرورة تناول الفنجان التالي من القهوة مع وجبة خفيفة. وعند عدم إمكانية ذلك، يجب أن يكون تناول آخر فنجان قهوة في اليوم على الأقل قبل ست ساعات من موعد النوم.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
10:03 AM

هذا هو العدد المناسب لمرات تناول القهوة يومياً دون الإضرار بصحتك

أخصائية: الكميات الكبيرة بصورة منتظمة ودورية قد تستنزف الجهاز العصبي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هل تعلم عدد فناجين القهوة التي يمكن أن نتناولها دون الإضرار بالصحة؟

من هذا المنطلق كشفت الدكتورة نورية ديانوفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي الروسية، عن عدد مرات تناول القهوة خلال اليوم دون أن تؤثر على صحة الفرد.

وتحذّر الأخصائية من تناول كميات كبيرة من القهوة بصورة منتظمة ودورية، ما قد يسبّب الإدمان، الذي مع مرور الوقت يؤدي إلى استنزاف الجهاز العصبي، ووفقاً لها من الأفضل تناول القهوة خلال تناول الطعام.

ووفق "روسيا اليوم" تقول الأخصائية، "كثيرون يتناولون القهوة في الصباح. ولكن من الخطأ تناولها وحدها دون أي شيء آخر لأنها مضرة. ولكن إذا كانت جزءاً من وجبة الإفطار فعملياً لا ضرر منها".

وتنصح الخبيرة بضرورة تناول الفنجان التالي من القهوة مع وجبة خفيفة. وعند عدم إمكانية ذلك، يجب أن يكون تناول آخر فنجان قهوة في اليوم على الأقل قبل ست ساعات من موعد النوم.

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