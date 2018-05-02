بعد توجيهه بلجنة عاجلة.. أمير الباحة يقف على طريق "العقيق- جرد"

استمع إلى شرح مفصل.. يبلغ طوله 16 كيلومتراً ويخدم قرى عدة

وقف أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمس، على بداية الطريق المؤدي من محافظة العقيق إلى مركز جرد، الجاري دراسته لتنفيذه خلال الفترة المقبلة.

واستمع إلى شرح مفصل من وكيل محافظة العقيق عبدالله بن إبراهيم الزهراني، عن الطريق البالغ طوله 17 كيلو متراً، ويخدم العديد من القرى المأهولة بالسكان ما بين المحافظة ومركز جرد.

وتأتي زيارة الأمير ووقوفه على الطريق بعد أن وجّه بتشكيل لجنة لإيجاد الحلول العاجلة للطريق لإنهاء معاناة الأهالي؛ مؤكداً أنه سيتم مخاطبة الجهات المعنية للعمل على تنفيذه؛ حرصاً على راحة الأهالي وتلبية رغباتهم.

رافَقَ الأمير في الزيارة مديرُ عام العلاقات العامة والإعلام بالإمارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي.