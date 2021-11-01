"التحالف": اعتراض وتدمير مُسيَّرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن أن الدفاعات الجوية قامت باعتراض وتدمير طائرة مُسيَّرة مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.
"التحالف": اعتراض وتدمير مُسيَّرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط
أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن أن الدفاعات الجوية قامت باعتراض وتدمير طائرة مُسيَّرة مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.
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"التحالف": اعتراض وتدمير مُسيَّرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيطصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-01
01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
01:06 AM
اخر تعديل
02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
04:14 AM
"التحالف": اعتراض وتدمير مُسيَّرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط
أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن أن الدفاعات الجوية قامت باعتراض وتدمير طائرة مُسيَّرة مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.
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