النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

موسم الرياض يحقق 4 ألقاب عالمية في "جينيس"

رغم عدم مضي سوى 4 أشهر على انطلاق فعالياته

حقق موسم الرياض أربعة أرقام غير مسبوقة في جينيس للأرقام القياسية بواقع رقم قياسي لكل شهر منذ انطلاقته حتى اليوم، في حين لم تمض على فعالياته أكثر من 4 أشهر، وذلك عبر مجموعة من الفعاليات الترفيهية المتنوعة من ألعاب ومعارض وحفلات موسيقية.

وتضمنت الأرقام القياسية تسجيل 100 أغنية مسجلة بتقنية الهولوغرام .

وفي معرض الرياض للسيارات سجل الموسم رقمًا قياسيًّا عالميًّا في جينيس للأرقام القياسية من خلال عرضه لأكبر مجسّم لسيارة فورمولا 1 من قطع الليغو، عبر استخدام نصف مليون مكعب ليغو.

واستغرقت عملية بناء المجسم نحو أسبوع من الزمن، وتولى عملية التجميع خبراء ومتخصصون معتمدون من ليغو، وتابع ممثلو جينيس للأرقام القياسية عملية التجميع عبر بث مباشر، بهدف التوثيق والمصادقة رسميًّا على تحقيق المجسّم رقمًا قياسيًّا جديدًا بوصفه الأكبر من نوعه عالميًّا.

وفي مجال الألعاب؛ حققت الزحليقة العملاقة في بوليفارد رياض سيتي رقمين قياسيين في الموسوعة العالمية، حيث إنها الأطول عالميًّا، إضافةً إلى كونها صاحبة المسارات الأكثر من نوعها في مجال الألعاب.

ويصل ارتفاع الزحليقة العملاقة عند أعلى نقطة إلى 22.136م، ويقدر طولها بنحو 117م، وعرضها 56.5م، في حين يصل عدد مساراتها إلى 24 مسارًا، وتتنوع المسارات بحسب تصميمها، فمنها مسارات مستقيمة، وأخرى متعرجة بأشكال مموّجة، ويسمح بتجربتها للكبار والصغار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
موسم الرياض يحقق 4 ألقاب عالمية في "جينيس"
سبق

حقق موسم الرياض أربعة أرقام غير مسبوقة في جينيس للأرقام القياسية بواقع رقم قياسي لكل شهر منذ انطلاقته حتى اليوم، في حين لم تمض على فعالياته أكثر من 4 أشهر، وذلك عبر مجموعة من الفعاليات الترفيهية المتنوعة من ألعاب ومعارض وحفلات موسيقية.

وتضمنت الأرقام القياسية تسجيل 100 أغنية مسجلة بتقنية الهولوغرام .

وفي معرض الرياض للسيارات سجل الموسم رقمًا قياسيًّا عالميًّا في جينيس للأرقام القياسية من خلال عرضه لأكبر مجسّم لسيارة فورمولا 1 من قطع الليغو، عبر استخدام نصف مليون مكعب ليغو.

واستغرقت عملية بناء المجسم نحو أسبوع من الزمن، وتولى عملية التجميع خبراء ومتخصصون معتمدون من ليغو، وتابع ممثلو جينيس للأرقام القياسية عملية التجميع عبر بث مباشر، بهدف التوثيق والمصادقة رسميًّا على تحقيق المجسّم رقمًا قياسيًّا جديدًا بوصفه الأكبر من نوعه عالميًّا.

وفي مجال الألعاب؛ حققت الزحليقة العملاقة في بوليفارد رياض سيتي رقمين قياسيين في الموسوعة العالمية، حيث إنها الأطول عالميًّا، إضافةً إلى كونها صاحبة المسارات الأكثر من نوعها في مجال الألعاب.

ويصل ارتفاع الزحليقة العملاقة عند أعلى نقطة إلى 22.136م، ويقدر طولها بنحو 117م، وعرضها 56.5م، في حين يصل عدد مساراتها إلى 24 مسارًا، وتتنوع المسارات بحسب تصميمها، فمنها مسارات مستقيمة، وأخرى متعرجة بأشكال مموّجة، ويسمح بتجربتها للكبار والصغار.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
05:50 PM

موسم الرياض يحقق 4 ألقاب عالمية في "جينيس"

رغم عدم مضي سوى 4 أشهر على انطلاق فعالياته

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
1,034

حقق موسم الرياض أربعة أرقام غير مسبوقة في جينيس للأرقام القياسية بواقع رقم قياسي لكل شهر منذ انطلاقته حتى اليوم، في حين لم تمض على فعالياته أكثر من 4 أشهر، وذلك عبر مجموعة من الفعاليات الترفيهية المتنوعة من ألعاب ومعارض وحفلات موسيقية.

وتضمنت الأرقام القياسية تسجيل 100 أغنية مسجلة بتقنية الهولوغرام .

وفي معرض الرياض للسيارات سجل الموسم رقمًا قياسيًّا عالميًّا في جينيس للأرقام القياسية من خلال عرضه لأكبر مجسّم لسيارة فورمولا 1 من قطع الليغو، عبر استخدام نصف مليون مكعب ليغو.

واستغرقت عملية بناء المجسم نحو أسبوع من الزمن، وتولى عملية التجميع خبراء ومتخصصون معتمدون من ليغو، وتابع ممثلو جينيس للأرقام القياسية عملية التجميع عبر بث مباشر، بهدف التوثيق والمصادقة رسميًّا على تحقيق المجسّم رقمًا قياسيًّا جديدًا بوصفه الأكبر من نوعه عالميًّا.

وفي مجال الألعاب؛ حققت الزحليقة العملاقة في بوليفارد رياض سيتي رقمين قياسيين في الموسوعة العالمية، حيث إنها الأطول عالميًّا، إضافةً إلى كونها صاحبة المسارات الأكثر من نوعها في مجال الألعاب.

ويصل ارتفاع الزحليقة العملاقة عند أعلى نقطة إلى 22.136م، ويقدر طولها بنحو 117م، وعرضها 56.5م، في حين يصل عدد مساراتها إلى 24 مسارًا، وتتنوع المسارات بحسب تصميمها، فمنها مسارات مستقيمة، وأخرى متعرجة بأشكال مموّجة، ويسمح بتجربتها للكبار والصغار.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,915
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,461
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,135
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,112

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة