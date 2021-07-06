يوم ماطر في جازان.. والأرصاد: الحالة تستمر حتى 7 مساء

مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على محافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وفيفا، وهروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ7 مساءً.