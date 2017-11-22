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باكستان.. مصرع 4 أشخاص جرّاء هجوم مسلح في إقليم بلوشستان

الشرطة ترجّح أنه بسبب خلافات قبلية

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأُصيب ثلاثة آخرون إثر هجومٍ مسلحٍ نفّذه مجهولون، الليلة الماضية، على سيارة في إقليم بلوشستان- جنوب غربي باكستان.

وأوضحت مصادر أمنية باكستانية، اليوم، أن الهجوم وقع في منطقة مستونج بإقليم بلوشستان، في حين رجّحت الشرطة المحلية أن الهجوم يعد جزءاً من الخلافات القبلية.

من جانبه، أدان رئيس وزراء حكومة إقليم بلوشستان مير عبدالقدوس بزنجو؛ الهجوم وأمر الشرطة بسرعة اعتقال العناصر المتورّطة فيه، مشيراً إلى أن الصراعات القبلية تعد إحدى أكبر المشكلات التي تحول دون النجاح في استعادة الأمن والاستقرار بالإقليم.

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باكستان.. مصرع 4 أشخاص جرّاء هجوم مسلح في إقليم بلوشستان
سبق

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأُصيب ثلاثة آخرون إثر هجومٍ مسلحٍ نفّذه مجهولون، الليلة الماضية، على سيارة في إقليم بلوشستان- جنوب غربي باكستان.

وأوضحت مصادر أمنية باكستانية، اليوم، أن الهجوم وقع في منطقة مستونج بإقليم بلوشستان، في حين رجّحت الشرطة المحلية أن الهجوم يعد جزءاً من الخلافات القبلية.

من جانبه، أدان رئيس وزراء حكومة إقليم بلوشستان مير عبدالقدوس بزنجو؛ الهجوم وأمر الشرطة بسرعة اعتقال العناصر المتورّطة فيه، مشيراً إلى أن الصراعات القبلية تعد إحدى أكبر المشكلات التي تحول دون النجاح في استعادة الأمن والاستقرار بالإقليم.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
08:16 AM

باكستان.. مصرع 4 أشخاص جرّاء هجوم مسلح في إقليم بلوشستان

الشرطة ترجّح أنه بسبب خلافات قبلية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - إسلام آباد
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لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأُصيب ثلاثة آخرون إثر هجومٍ مسلحٍ نفّذه مجهولون، الليلة الماضية، على سيارة في إقليم بلوشستان- جنوب غربي باكستان.

وأوضحت مصادر أمنية باكستانية، اليوم، أن الهجوم وقع في منطقة مستونج بإقليم بلوشستان، في حين رجّحت الشرطة المحلية أن الهجوم يعد جزءاً من الخلافات القبلية.

من جانبه، أدان رئيس وزراء حكومة إقليم بلوشستان مير عبدالقدوس بزنجو؛ الهجوم وأمر الشرطة بسرعة اعتقال العناصر المتورّطة فيه، مشيراً إلى أن الصراعات القبلية تعد إحدى أكبر المشكلات التي تحول دون النجاح في استعادة الأمن والاستقرار بالإقليم.

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