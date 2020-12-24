بشرط.. السماح لملاك الإبل بتسجيل متأخر في أشواط المهرجان والفائزون يتحدثون

٢٠ حالة تستقبلها مستشفى سلام يوميًا.. و"العتيبي": منوعة.. جراحة وباطنية وتناسلية

أعلن نادي الإبل عن السماح لملاك الإبل الراغبين في المشاركة بأشواط مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المختلفة بالتسجيل المتأخر بشرط أن يكون قبل دخول الشوط ب ٧٢ ساعة.

من جانبه، عبر عبدالله بن بن محمد آل شيخ الدوسري الحاصل على الأول في شوط الفردي دق الصفر، عن سعادته بتحقيق الشوط القوي الذي شهد مشاركة أسماء لامعة ورجال أعمال دفعوا الملايين وكانت الترشيحات لهم بشكل كبير رغم عدم ترشيح النقاد للفردية.

وقال "الدوسري": بعد الفوز قدمت لنا عروض للشراء بمبالغ مضاعفة ورفضنا البيع والإيجار للدراسة والبحث".

وأضاف: "أهدي الفوز لأمير الشرقية وسمو نائبة وأهالي المنطقة"، وقال: "المهرجان كل سنة يشهد تطورًا كبيرًا ونشكر الشيخ فهد بن حثلين على هذا المهرجان الكبير الذي تجاوز المحلية حتى وصل لمكانة عالمية".

وأكد الفائز بالمركز الأول بشوط الفردي، شعل علوش بن نحيان العجمي، عن سعادته بتحقيق الشوط بمهرجان الملك عبدالعزيز هذا المهرجان العالمي الذي حاز على النجاح في كل فعالياته ويعد بحق فخرًا لنا كخليجيين المشاركة فيه وتحقيق الفوز.

وقال "العجمي": "جهود نادي الإبل واضحة للعيان، ففي كل عام نرى إضافة جديدة ترفع من مستوى المهرجان ونشكر الشيخ فهد بن حثلين وجميع اللجان العاملة"، وبين: "نعرض على لجان التحكيم مطالبة بتوضيح آلية تحكيم الجمال في الفحل وإنتاجه حتى يعرف كل مشارك الآلية ويجهز فحله وإنتاجه وفقها".

من جهة أخرى، يقدم مستشفى سلام البيطري بمقره بالصياهد خدمات طبية للإبل بشكل عام والإبل المشاركة بالمهرجان بشكل خاص ؛ حيث يستقبل المشفى ٢٠ حالة للكشف الطبي التناسلي يومياً".

وكشف نايف العتيبي المشرف على المستشفى، أن الحالات التي يتم استقبالها مختلفة الأعراض ما بين الجراحة والأمراض الباطنية والتناسلية؛ حيث يتم تشخيصها ومن ثم تقديم العلاج الفوري اللازم للإبل".

وأضاف: "كثير من الحالات المعوية تكثر الدموية التي تتزايد خلال هذه الفترة مع دخول البرد".