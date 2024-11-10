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رغم استقالة صهر أردوغان وإقالة "أويصال".. الليرة التركية تواصل الانهيار

تراجع سعر الصرف اليوم بنسبة 3.8%.. بلغ 8.36 ليرة لكل دولار

على الرغم من التغيرات التي حدثت مؤخرًا بالقيادات الاقتصادية التركية، واصلت الليرة انهيارها، وتراجع سعر الصرف اليوم بنسبة 3.8% مقابل الدولار.

ووفقًا لبيانات وكالة "بلومبرج"؛ فإن سعر الليرة بلغ 8.36 ليرة لكل دولار.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد عيّن الليلة الماضية الوزير السابق لطفي ألوان؛ ليكون وزيرًا للخزانة والمالية خلفًا لبراءت ألبيرق، صهر أردوغان، الذي استقال بشكل غير متوقع.

وأقال أردوغان مؤخرًا محافظ البنك المركزي مراد أويصال، وعين ناجي إقبال محافظًا جديدًا للبنك.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الرئيسية/ أخبار العالم

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رغم استقالة صهر أردوغان وإقالة "أويصال".. الليرة التركية تواصل الانهيار
سبق

على الرغم من التغيرات التي حدثت مؤخرًا بالقيادات الاقتصادية التركية، واصلت الليرة انهيارها، وتراجع سعر الصرف اليوم بنسبة 3.8% مقابل الدولار.

ووفقًا لبيانات وكالة "بلومبرج"؛ فإن سعر الليرة بلغ 8.36 ليرة لكل دولار.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد عيّن الليلة الماضية الوزير السابق لطفي ألوان؛ ليكون وزيرًا للخزانة والمالية خلفًا لبراءت ألبيرق، صهر أردوغان، الذي استقال بشكل غير متوقع.

وأقال أردوغان مؤخرًا محافظ البنك المركزي مراد أويصال، وعين ناجي إقبال محافظًا جديدًا للبنك.

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
11:08 AM

رغم استقالة صهر أردوغان وإقالة "أويصال".. الليرة التركية تواصل الانهيار

تراجع سعر الصرف اليوم بنسبة 3.8%.. بلغ 8.36 ليرة لكل دولار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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على الرغم من التغيرات التي حدثت مؤخرًا بالقيادات الاقتصادية التركية، واصلت الليرة انهيارها، وتراجع سعر الصرف اليوم بنسبة 3.8% مقابل الدولار.

ووفقًا لبيانات وكالة "بلومبرج"؛ فإن سعر الليرة بلغ 8.36 ليرة لكل دولار.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد عيّن الليلة الماضية الوزير السابق لطفي ألوان؛ ليكون وزيرًا للخزانة والمالية خلفًا لبراءت ألبيرق، صهر أردوغان، الذي استقال بشكل غير متوقع.

وأقال أردوغان مؤخرًا محافظ البنك المركزي مراد أويصال، وعين ناجي إقبال محافظًا جديدًا للبنك.

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