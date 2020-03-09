قرَّرت لجنة المسابقات تأجيل مباريات الفريق الأول لأندية الصفا والساحل والترجي، والفئات السنية لناديَي الخليج والخويلدية؛ زذلك بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
تأجيل مباريات الصفا والساحل والترجي لإجراءات احترازية
قرَّرت لجنة المسابقات تأجيل مباريات الفريق الأول لأندية الصفا والساحل والترجي، والفئات السنية لناديَي الخليج والخويلدية؛ زذلك بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.لجنة المسابقات فيروس كورونا الجديد
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تأجيل مباريات الصفا والساحل والترجي لإجراءات احترازيةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-09
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
08:47 PM
اخر تعديل
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
09:40 PM
تأجيل مباريات الصفا والساحل والترجي لإجراءات احترازية
قرَّرت لجنة المسابقات تأجيل مباريات الفريق الأول لأندية الصفا والساحل والترجي، والفئات السنية لناديَي الخليج والخويلدية؛ زذلك بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
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