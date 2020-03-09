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تأجيل مباريات الصفا والساحل والترجي لإجراءات احترازية

‏قرَّرت لجنة المسابقات تأجيل مباريات الفريق الأول لأندية الصفا والساحل والترجي، والفئات السنية لناديَي الخليج والخويلدية؛ زذلك بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

لجنة المسابقات فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تأجيل مباريات الصفا والساحل والترجي لإجراءات احترازية
سبق

‏قرَّرت لجنة المسابقات تأجيل مباريات الفريق الأول لأندية الصفا والساحل والترجي، والفئات السنية لناديَي الخليج والخويلدية؛ زذلك بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
08:47 PM
اخر تعديل
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
09:40 PM

تأجيل مباريات الصفا والساحل والترجي لإجراءات احترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‏قرَّرت لجنة المسابقات تأجيل مباريات الفريق الأول لأندية الصفا والساحل والترجي، والفئات السنية لناديَي الخليج والخويلدية؛ زذلك بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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