فيديو.. "آل الشيخ" لـ"سبق" : التزام وتنسيق كامل مع ⁧"الصحة‬⁩" بشأن الإجراءات الاحترازية في ⁧‫#موسم_الرياض‬⁩

أكد أن تراجع أرقام السفر صيفًا للخارج مؤشر بنجاح "الهيئة" في توطين الترفيه

شدد المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ في تصريح لـ”سبق”، على الالتزام والتنسيق الكامل مع وزارة الصحة‬⁩ بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في ⁧‫#موسم_الرياض‬⁩ والمقرر انطلاقته في الـ 20 من شهر أكتوبر الجاري بالمسيرة، وافتتاح أول موقع بالموسم في 21 أكتوبر الجاري، كاشفًا أن إيرادات الترفيه من موسم الرياض الماضي تجاوزت مبلغ الـ 5 مليارات بكثير.

وفي إشارة إلى نجاح "الهيئة" في توطين الترفيه وتوفير كل الخيارات والفرص الترفيهية للمواطنين خلال فترة الصيف، والتي كانت تشهد خروج بلايين الريالات للخارج، دعا "آل الشيخ" إلى مراجعة أرقام السفر للخارج صيفًا، والتي تؤكد تحقق جزء كبير من ذلك.

جاء ذلك خلال رده على اسئلة "سبق" في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، اليوم بمشاركة وزير الإعلام المكلّف الدكتور ماجد القصبي.

وتفصيلاً رد "آل الشيخ" على أسئلة "سبق" بخصوص الاحتياطات الصحية والاجراءات الاحترازية في موسم الرياض في نسخته الثانية والذي يعد الأضخم إذ قال: "سيكون هناك تنسيق كامل وسنتبع ونلتزم بإجراءات وبروتوكولات الوقائية والصحية من وزارة الصحة والجهات الامنية، وحاليًا ملتزمون بتطبيق الاحترازات الوقائية وفي انتظار ما يستجد من توجيهات وقائية وإجراءات احترازية جديدة".

وبخصوص السماح للأطفال من الفئة العمرية أقل من 12 عامًا ممن لم يحصلوا على اللقاح وكيف ستضمن لهم الهيئة رحلة ترفيهية صحية آمنة خلال الموسم أفاد "آل الشيخ" لـ"سبق" لأنه "من ضمن اشتراطات وتوجيهات وزارة الصحة الأطفال أقل من 12 سنة يُسمح لهم بمرافقة أسرهم"، مشددًا على الالتزام بتوجيهات وتعليمات وزارة الصحة في هذا الخصوص.

وعلق رئيس هيئة الترفيه لـ"سبق" على حديث الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن بشأن تطلعه لليوم الذي لا يحتاج فيه السعوديون إلى السفر للخارج خلال الصيف بحثًا عن وسائل الترفيه، حينما قال: "أنتظر اليوم الذي يقال فيه للمواطن لن تخرج من بلدك هذا الصيف فكل ما تحتاج إليه موجود فيها".

و قال "آل الشيخ": “أعتقد أن هذه الكلمة تحققت بالجائحة وبغير الجائحة، داعيًا في هذا الصدد إلى مراجعة أرقام السفر للخارج، مشيرًا إلى أن هناك جزءًا كبيرًا من توطين الترفيه قد تحقق“.

كما كشف رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ أن نسبة الحفلات الغنائية لا تتجاوز 2 % من فعاليات ⁧‫#موسم_الرياض‬⁩.

و شدد رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه تركي آل الشيخ على أنه سيتم القضاء على أكثر من 99 % من السوق السوداء فيما يخص تذاكر الفعاليّات، وذلك من خلال التعاون مع ⁧‫#سدايا،‬⁩ والاستفادة منهم في ربط النظام لإصدار التذاكر.