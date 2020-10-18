"تطوير مكة": إنجاز 85% من مركز "الضبط الأمني بالشميسي" بطريق جدة

كشفت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة عن إنجاز أكثر من 85% من مشروع تطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي على طريق مكة -جدة السريع، والذي تشرف على تنفيذه، مشيرة إلى أن المشروع في مراحله النهائية.
كشفت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة عن إنجاز أكثر من 85% من مشروع تطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي على طريق مكة -جدة السريع، والذي تشرف على تنفيذه، مشيرة إلى أن المشروع في مراحله النهائية.
كشفت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة عن إنجاز أكثر من 85% من مشروع تطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي على طريق مكة -جدة السريع، والذي تشرف على تنفيذه، مشيرة إلى أن المشروع في مراحله النهائية.
كشفت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة عن إنجاز أكثر من 85% من مشروع تطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي على طريق مكة -جدة السريع، والذي تشرف على تنفيذه، مشيرة إلى أن المشروع في مراحله النهائية.