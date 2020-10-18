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"تطوير مكة": إنجاز 85% من مركز "الضبط الأمني بالشميسي" بطريق جدة

قالت إن المشروع الذي تشرف الهيئة على تنفيذه وصل إلى مراحله النهائية

كشفت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة عن إنجاز أكثر من 85% من مشروع تطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي على طريق ‫مكة -‫جدة السريع، والذي تشرف على تنفيذه، مشيرة إلى أن المشروع في مراحله النهائية.


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"تطوير مكة": إنجاز 85% من مركز "الضبط الأمني بالشميسي" بطريق جدة
سبق

كشفت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة عن إنجاز أكثر من 85% من مشروع تطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي على طريق ‫مكة -‫جدة السريع، والذي تشرف على تنفيذه، مشيرة إلى أن المشروع في مراحله النهائية.


18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
09:06 PM

"تطوير مكة": إنجاز 85% من مركز "الضبط الأمني بالشميسي" بطريق جدة

قالت إن المشروع الذي تشرف الهيئة على تنفيذه وصل إلى مراحله النهائية

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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2,969

كشفت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة عن إنجاز أكثر من 85% من مشروع تطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي على طريق ‫مكة -‫جدة السريع، والذي تشرف على تنفيذه، مشيرة إلى أن المشروع في مراحله النهائية.


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