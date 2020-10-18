كشفت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة عن إنجاز أكثر من 85% من مشروع تطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي على طريق ‫مكة -‫جدة السريع، والذي تشرف على تنفيذه، مشيرة إلى أن المشروع في مراحله النهائية.

"تطوير مكة": إنجاز 85% من مركز "الضبط الأمني بالشميسي" بطريق جدة هادي العصيمي سبق 2020-10-18 كشفت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة عن إنجاز أكثر من 85% من مشروع تطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي على طريق ‫مكة -‫جدة السريع، والذي تشرف على تنفيذه، مشيرة إلى أن المشروع في مراحله النهائية.



18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442 09:06 PM

"تطوير مكة": إنجاز 85% من مركز "الضبط الأمني بالشميسي" بطريق جدة قالت إن المشروع الذي تشرف الهيئة على تنفيذه وصل إلى مراحله النهائية





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كشفت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة عن إنجاز أكثر من 85% من مشروع تطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي على طريق ‫مكة -‫جدة السريع، والذي تشرف على تنفيذه، مشيرة إلى أن المشروع في مراحله النهائية.



