ذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن شركة "أرامكو" السعودية أبقت على سعر خامها لشهر مارس المقبل للعملاء في آسيا دون تغير، مقارنة بشهر فبراير الجاري. وأشارت "بلومبرغ" إلى أن الشركة السعودية رفعت سعر برميل نفطها بواقع 10 سنتات للعملاء في الولايات المتحدة، وبواقع 1.3 دولار للعملاء في أوروبا. وأصبح بذلك سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للعملاء بشمال غرب أوروبا بخصم 0.50 دولار للبرميل عن "برنت" في بورصة إنتركونتننتال، وبعلاوة 0.85 دولار للبرميل فوق سعر مؤشر "أرغوس" للخامات العالية الكبريت للعملاء في الولايات المتحدة.

"بلومبرغ": "أرامكو" السعودية تبقي على سعر خامها لشهر مارس للآسيويين دون تغير صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-04 ذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن شركة "أرامكو" السعودية أبقت على سعر خامها لشهر مارس المقبل للعملاء في آسيا دون تغير، مقارنة بشهر فبراير الجاري.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن الشركة السعودية رفعت سعر برميل نفطها بواقع 10 سنتات للعملاء في الولايات المتحدة، وبواقع 1.3 دولار للعملاء في أوروبا.

وأصبح بذلك سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للعملاء بشمال غرب أوروبا بخصم 0.50 دولار للبرميل عن "برنت" في بورصة إنتركونتننتال، وبعلاوة 0.85 دولار للبرميل فوق سعر مؤشر "أرغوس" للخامات العالية الكبريت للعملاء في الولايات المتحدة.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442 04:29 PM

"بلومبرغ": "أرامكو" السعودية تبقي على سعر خامها لشهر مارس للآسيويين دون تغير رفعت سعر برميل نفطها بواقع 10 سنتات للعملاء في الولايات المتحدة





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ذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن شركة "أرامكو" السعودية أبقت على سعر خامها لشهر مارس المقبل للعملاء في آسيا دون تغير، مقارنة بشهر فبراير الجاري.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن الشركة السعودية رفعت سعر برميل نفطها بواقع 10 سنتات للعملاء في الولايات المتحدة، وبواقع 1.3 دولار للعملاء في أوروبا.

وأصبح بذلك سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للعملاء بشمال غرب أوروبا بخصم 0.50 دولار للبرميل عن "برنت" في بورصة إنتركونتننتال، وبعلاوة 0.85 دولار للبرميل فوق سعر مؤشر "أرغوس" للخامات العالية الكبريت للعملاء في الولايات المتحدة.