14 ألف جولة تفتيشية قامت بها "صحة الشرقية"

لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

نفّذت "صحة الشرقية" 14280 جولة تفتيشية خلال الربع الثاني من عام 2021م. وأشارت "الصحة" إلى أن الجولات جاءت بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19.

وشملت الجولات 2078 زيارة للمستشفيات، و5492 زيارة للمجمعات الطبية، بالإضافة إلى 5575 زيارة للصيدليات، و1135 زيارة لمراكز اللقاحات، و183 زيارة للمختبرات.