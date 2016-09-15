وأضافت: تمكن رجال الأفواج في اليوم نفسه من إحباط تهريب كمية من القات في إحدى النقاط الأمنية.

وقالت أفواج منطقة جازان لـ"سبق": العملية وقعت أمس وتمثلت في إحباط محاولة تهريب 45 بلاطة من مادة الحشيش المخدر.

تمكنت قوات الأفواج الأمنية بمحافظة الداير بمنطقة جازان من إحباط تهريب 45 بلاطة، من مادة الحشيش المخدر، خلال عملية واحدة.

تم تخبئتها بمكان سري.. قوات الأفواج تضبط 45 بلاطة حشيش بجازان فهد كاملي سبق 2019-09-14 تمكنت قوات الأفواج الأمنية بمحافظة الداير بمنطقة جازان من إحباط تهريب 45 بلاطة، من مادة الحشيش المخدر، خلال عملية واحدة. وقالت أفواج منطقة جازان لـ"سبق": العملية وقعت أمس وتمثلت في إحباط محاولة تهريب 45 بلاطة من مادة الحشيش المخدر. وأضافت: تمكن رجال الأفواج في اليوم نفسه من إحباط تهريب كمية من القات في إحدى النقاط الأمنية.

14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441 12:13 AM

تم تخبئتها بمكان سري.. قوات الأفواج تضبط 45 بلاطة حشيش بجازان فيما تمكنت من إحباط تهريب كمية من القات في إحدى النقاط الأمنية





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تمكنت قوات الأفواج الأمنية بمحافظة الداير بمنطقة جازان من إحباط تهريب 45 بلاطة، من مادة الحشيش المخدر، خلال عملية واحدة.

وقالت أفواج منطقة جازان لـ"سبق": العملية وقعت أمس وتمثلت في إحباط محاولة تهريب 45 بلاطة من مادة الحشيش المخدر.

وأضافت: تمكن رجال الأفواج في اليوم نفسه من إحباط تهريب كمية من القات في إحدى النقاط الأمنية.