النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سلطان بن سلمان" يترأس "الاجتماع 11" للجمعية العمومية لمركز أبحاث الإعاقة و"اللقاء 14" لجمعية المؤسسين

برعاية أمير منطقة الرياض

برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، ترأس الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، الاجتماع الحادي عشر للجمعية العمومية، واللقاء الرابع عشر لمؤسسي المركز، حيث استضاف العضو المؤسس للمركز عبد الله بن صالح العثيم، اليوم الأربعاء، بمدينة الرياض.

وفي بداية الاجتماع قدم الأمير سلطان للحضور الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على دعمه المتواصل والمعهود للمركز منذ تأسيسه، ورفع شكره وتقديره “لمؤسس المركز”، على ما تحظى به قضايا الإعاقة وذوي الإعاقة من دعم ومساندة من لدن مقامه الكريم -أيده الله- على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى الرعاية الكريمة لجميع القضايا التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي منحت حافزًا للعاملين في مجال الإعاقة للسير بخطوات راسخة تجاه تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات وأدت إلى تبنى الدولة للعديد من البرامج والمبادرات التي تخدم قضية الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص.

تم خلال اجتماع الجمعية العمومية اعتماد الخطة الاستراتيجية للمركز (2020-2025)، وكذلك اعتماد الخطة الاستراتيجية للاستثمار والموارد المالية للمركز، واستعراض العديد من الموضوعات واعتمادها، ومنها تكليف الدكتور أحمد التميمي، أمينًا عامًا للمركز، واعتماد طارق السدحان، عضو مجلس الأمناء، مشرفًا ماليًا للمركز للدورة الخامسة، ودمج عضوية كل من مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري تحت مسمى البنك الأهلي السعودي، وانضمام سعود العويس لعضوية المؤسسين، وشركة بوينج كأعضاء مؤسسين المركز، واعتماد الموازنة التقديرية للعام 2022م، كما اطلع المجلس على عددٍ من التقارير الصادرة من اللجان التنفيذية للمركز.

وعقب الاجتماع، بدأ برنامج حفل اللقاء الرابع عشر لمؤسسي المركز، بعرض مرئي عن تدشين برنامج الغرف الحسية بمطار الملك خالد الدولي، وهو أحد مشروعات المركز، وبعدها استمع الحضور لكلمة ضافية من الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، قدم خلالها الشكر لمؤسسي المركز وداعميه من أبناء الوطن على ما قدموه من إسهامات كان لها الفضل بعد الله سبحانه وتعالى لما وصل إليه المركز من نجاحات، وأكد أن جهود أبناء الوطن من أفراد وشركات وبنوك وجمعيات ومؤسسات خيرية ومصارف وأسر قادت إلى تحقيق إنجازات رائدة يشهد لها الجميع.

كما أشار إلى ما يمر به المركز من مراحل تطويرية مرتكزة على المنهجية العلمية المدروسة، مشيرًا إلى أن المركز أصبح مؤسسة نابضة تتفاعل مع قضايا ذوي الإعاقة وعلى أعلى المستويات والتي تجعله يتبوأ مركز الصدارة عالميًا في مجال التصدي لقضية الإعاقة والعمل على الحد من انتشارها وذلك بالتعاون مع شركائه من مراكز البحوث العالمية المعنية بالتصدي لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك تحت شعاره "علم ينفع الناس".

كما قدّم مستضيف اللقاء العضو المؤسس للمركز عبد الله بن صالح العثيم – كلمة المؤسسين-، والتي أشار فيها إلى جهود المملكة العربية السعودية في رعاية قضية الإعاقة، والاهتمام المقدر من الأمير سلطان بن سلمان، بدعم قضية الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سلطان بن سلمان" يترأس "الاجتماع 11" للجمعية العمومية لمركز أبحاث الإعاقة و"اللقاء 14" لجمعية المؤسسين
سبق

برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، ترأس الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، الاجتماع الحادي عشر للجمعية العمومية، واللقاء الرابع عشر لمؤسسي المركز، حيث استضاف العضو المؤسس للمركز عبد الله بن صالح العثيم، اليوم الأربعاء، بمدينة الرياض.

وفي بداية الاجتماع قدم الأمير سلطان للحضور الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على دعمه المتواصل والمعهود للمركز منذ تأسيسه، ورفع شكره وتقديره “لمؤسس المركز”، على ما تحظى به قضايا الإعاقة وذوي الإعاقة من دعم ومساندة من لدن مقامه الكريم -أيده الله- على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى الرعاية الكريمة لجميع القضايا التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي منحت حافزًا للعاملين في مجال الإعاقة للسير بخطوات راسخة تجاه تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات وأدت إلى تبنى الدولة للعديد من البرامج والمبادرات التي تخدم قضية الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص.

تم خلال اجتماع الجمعية العمومية اعتماد الخطة الاستراتيجية للمركز (2020-2025)، وكذلك اعتماد الخطة الاستراتيجية للاستثمار والموارد المالية للمركز، واستعراض العديد من الموضوعات واعتمادها، ومنها تكليف الدكتور أحمد التميمي، أمينًا عامًا للمركز، واعتماد طارق السدحان، عضو مجلس الأمناء، مشرفًا ماليًا للمركز للدورة الخامسة، ودمج عضوية كل من مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري تحت مسمى البنك الأهلي السعودي، وانضمام سعود العويس لعضوية المؤسسين، وشركة بوينج كأعضاء مؤسسين المركز، واعتماد الموازنة التقديرية للعام 2022م، كما اطلع المجلس على عددٍ من التقارير الصادرة من اللجان التنفيذية للمركز.

وعقب الاجتماع، بدأ برنامج حفل اللقاء الرابع عشر لمؤسسي المركز، بعرض مرئي عن تدشين برنامج الغرف الحسية بمطار الملك خالد الدولي، وهو أحد مشروعات المركز، وبعدها استمع الحضور لكلمة ضافية من الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، قدم خلالها الشكر لمؤسسي المركز وداعميه من أبناء الوطن على ما قدموه من إسهامات كان لها الفضل بعد الله سبحانه وتعالى لما وصل إليه المركز من نجاحات، وأكد أن جهود أبناء الوطن من أفراد وشركات وبنوك وجمعيات ومؤسسات خيرية ومصارف وأسر قادت إلى تحقيق إنجازات رائدة يشهد لها الجميع.

كما أشار إلى ما يمر به المركز من مراحل تطويرية مرتكزة على المنهجية العلمية المدروسة، مشيرًا إلى أن المركز أصبح مؤسسة نابضة تتفاعل مع قضايا ذوي الإعاقة وعلى أعلى المستويات والتي تجعله يتبوأ مركز الصدارة عالميًا في مجال التصدي لقضية الإعاقة والعمل على الحد من انتشارها وذلك بالتعاون مع شركائه من مراكز البحوث العالمية المعنية بالتصدي لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك تحت شعاره "علم ينفع الناس".

كما قدّم مستضيف اللقاء العضو المؤسس للمركز عبد الله بن صالح العثيم – كلمة المؤسسين-، والتي أشار فيها إلى جهود المملكة العربية السعودية في رعاية قضية الإعاقة، والاهتمام المقدر من الأمير سلطان بن سلمان، بدعم قضية الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
11:16 PM

"سلطان بن سلمان" يترأس "الاجتماع 11" للجمعية العمومية لمركز أبحاث الإعاقة و"اللقاء 14" لجمعية المؤسسين

برعاية أمير منطقة الرياض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
218

برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، ترأس الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، الاجتماع الحادي عشر للجمعية العمومية، واللقاء الرابع عشر لمؤسسي المركز، حيث استضاف العضو المؤسس للمركز عبد الله بن صالح العثيم، اليوم الأربعاء، بمدينة الرياض.

وفي بداية الاجتماع قدم الأمير سلطان للحضور الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على دعمه المتواصل والمعهود للمركز منذ تأسيسه، ورفع شكره وتقديره “لمؤسس المركز”، على ما تحظى به قضايا الإعاقة وذوي الإعاقة من دعم ومساندة من لدن مقامه الكريم -أيده الله- على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى الرعاية الكريمة لجميع القضايا التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي منحت حافزًا للعاملين في مجال الإعاقة للسير بخطوات راسخة تجاه تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات وأدت إلى تبنى الدولة للعديد من البرامج والمبادرات التي تخدم قضية الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص.

تم خلال اجتماع الجمعية العمومية اعتماد الخطة الاستراتيجية للمركز (2020-2025)، وكذلك اعتماد الخطة الاستراتيجية للاستثمار والموارد المالية للمركز، واستعراض العديد من الموضوعات واعتمادها، ومنها تكليف الدكتور أحمد التميمي، أمينًا عامًا للمركز، واعتماد طارق السدحان، عضو مجلس الأمناء، مشرفًا ماليًا للمركز للدورة الخامسة، ودمج عضوية كل من مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري تحت مسمى البنك الأهلي السعودي، وانضمام سعود العويس لعضوية المؤسسين، وشركة بوينج كأعضاء مؤسسين المركز، واعتماد الموازنة التقديرية للعام 2022م، كما اطلع المجلس على عددٍ من التقارير الصادرة من اللجان التنفيذية للمركز.

وعقب الاجتماع، بدأ برنامج حفل اللقاء الرابع عشر لمؤسسي المركز، بعرض مرئي عن تدشين برنامج الغرف الحسية بمطار الملك خالد الدولي، وهو أحد مشروعات المركز، وبعدها استمع الحضور لكلمة ضافية من الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، قدم خلالها الشكر لمؤسسي المركز وداعميه من أبناء الوطن على ما قدموه من إسهامات كان لها الفضل بعد الله سبحانه وتعالى لما وصل إليه المركز من نجاحات، وأكد أن جهود أبناء الوطن من أفراد وشركات وبنوك وجمعيات ومؤسسات خيرية ومصارف وأسر قادت إلى تحقيق إنجازات رائدة يشهد لها الجميع.

كما أشار إلى ما يمر به المركز من مراحل تطويرية مرتكزة على المنهجية العلمية المدروسة، مشيرًا إلى أن المركز أصبح مؤسسة نابضة تتفاعل مع قضايا ذوي الإعاقة وعلى أعلى المستويات والتي تجعله يتبوأ مركز الصدارة عالميًا في مجال التصدي لقضية الإعاقة والعمل على الحد من انتشارها وذلك بالتعاون مع شركائه من مراكز البحوث العالمية المعنية بالتصدي لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك تحت شعاره "علم ينفع الناس".

كما قدّم مستضيف اللقاء العضو المؤسس للمركز عبد الله بن صالح العثيم – كلمة المؤسسين-، والتي أشار فيها إلى جهود المملكة العربية السعودية في رعاية قضية الإعاقة، والاهتمام المقدر من الأمير سلطان بن سلمان، بدعم قضية الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,355
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,622
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,365
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,369

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة