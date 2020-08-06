قطار وسفينتان وفِعلة رجل.. 8 كوارث فجعت البشرية بـ"النترات" قبل بيروت

أولها مسجلة قبل 100 عام بأحد مصانع ألمانيا وأسفرت عن مقتل 561 شخصاً

أرجعت الحكومة اللبنانية كارثة مرفأ بيروت، والتي أودت بحياة المئات من الأشخاص وأسقطت آلاف الجرحى، وخلفت خسائر بمليارات الدولارات، إلى تكدس أطنان من المواد الكيميائية "نترات الأمونيوم" في المخازن.

ما هي نترات الأمونيوم؟

هي مادة كيميائية لها الصيغة "NH4NO3"، وتكون على شكل بلورات عديمة اللون تتسيل بسهولة لدى تماسها مع الهواء، وهي مادة شائعة الاستخدام في الأسمدة الزراعية؛ بسبب محتواها العالي من الآزوت، وفقاً لوكالة "سبوتنيك".

وعلى الرغم من خطورة التعامل مع مادة نيترات الأمونيوم؛ فإنها كثيراً ما تستخدم في الأسمدة لتحسين محتوى النيتروجين فيها، خاصة أن تلك المادة مستقرة نسبياً في معظم الظروف المناخية؛ وغير مكلفة في التصنيع، وهو ما يجعلها البديل الكيميائي الشائع لمصادر النيتروجين الأخرى الأكثر تكلفة.

وتعتبر نترات الأمونيوم مركّب شديد الانفجار يستخدم في تصنيع القنابل والمتفجرات التي تستخدم في المناجم؛ وهذا لسهولة اشتعاله لوجود الأكسجين الوفير في الجزيئات.

ورغم كارثية إشعالها، فإن هذا ليس بالأمر البسيط، إذ تقول أستاذة الكيمياء بجامعة رود آيلاند، جيمي أوكسلي، والتي أجرت دراسات عن اشتعال مادة نترات الأمونيوم: "من الصعب جداً إشعالها، كما أنه ليس من السهل تفجيرها".

وأشارت "جيمي" إلى أن نترات الأمونيوم أصبحت ضرورية للزراعة والبناء، مضيفة: "نحن بحاجة إليها، ولكن يجب توخي الحذر فيما نستخدمه".

وبحسب وزارة الزراعة الفرنسية، لا يمكن إحداث انفجار باستخدام هذه المادة إلا عبر التماسّ مع مادة غير متوافقة أو مصدر شديد للحرارة.

ووفق ما نقلته "اليوم السابع"، يجب أن يخضع التخزين لقواعد من أجل عزل نترات الأمونيوم عن السوائل القابلة للاشتعال (الوقود والزيوت، وما إلى ذلك)، والسوائل المسببة للتآكل، والمواد الصلبة القابلة للاشتعال أو حتى المواد التي تبعث حرارة عالية.

كوارث سابقة

1- أول حادثة مسجلة في التاريخ، كانت بمصنع "بي أي أس أف" في أوباو، ألمانيا، وأسفرت عن مقتل 561 شخصاً عام 1921.

كان سبب الكارثة هو خلط نترات الأمونيوم مع ديناميت بطريقة خاطئة، ما تسبب في انفجار نحو 4500 طن من المزيج القاتل.

2- في عام 1947، اهتزت مدينة بريست الفرنسية إثر انفجار سفينة الشحن النرويجية أوشن ليبرتي التي كانت محملة بالمادة.

3- في نفس العام، قُتل 486 شخصاً في تكساس الأمريكية، بعدما انفجرت سفينتا شحن محملتان بنترات الأمونيوم في الميناء، وسقط أكثر من 3000 جريح، بحسب موقع "دويتشه فيله".

4- في 19 أبريل 1995، فجّر رجل عبوة وزنها طنّان من السماد أمام مبنى فيدرالي اتحادي في مدينة أوكلاهوما، ما أسفر عن مقتل 168 شخصاً.

5- وفي فرنسا أيضًا، خلال العام 2001، انفجرت كمية كبيرة تبلغ نحو 300 طن من نترات الأمونيوم داخل مستودع لأحد المصانع في الضواحي الجنوبية لمدينة تولوز، وسمع دوي الانفجار من على بعد 80 كيلومتراً، وأدى إلى مقتل 30 شخصاً وألحق دماراً في المدينة الرابعة لفرنسا.

6- انفجرت عربات قطار محملة بنترات الأمونيوم في مدينة رينغشون بكوريا الشمالية، عام 2004، متسببة في سقوط 154 قتيلاً وإصابة أكثر من 1200 شخص، وتدمير ما يزيد على 8000 منزل في المدينة.

7- في الولايات المتحدة، تم تفجير مخزون نترات الأمونيوم في مصنع "ويست فيرتلايزر" للأسمدة في بلدة ويست غرب تكساس، عام 2013 بشكل متعمد، وأسفر الحادث عن مقتل 15 شخصاً.

8- في عام 2015 بمدينة تيانجين الساحلية الصينية، انفجر 800 طن من نترات الأمونيوم، يقال إنها كانت في مستودع البضائع الخطرة بالميناء، متسببة في مقتل 173 شخصاً وتدمير منطقة بأكملها.