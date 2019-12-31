النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بنتلي" تدخل دائرة استدعاءات "التجارة" .. خطرٌ قد ينتهي بحريق

الوزارة دعت إلى التحقّق من شمول رقم الهيكل والتواصل مع الوكيل

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، استدعاء 5 مركبات من نوع بنتلي "Continental Supersports" سنة الصنع 2017 / 2018، وذلك لاحتمالية انفصال خرطوم تبريد التوجيه المعزّز آلياً وتسرُّب السائل الهيدروليكي؛ ما قد يؤدي إلى فقد السيطرة على توجيه المركبة أو خطر نشوب حريق.

وطالبت الوزارة بالتحقق من شمول رقم هيكل المركبة، والتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

وزارة التجارة والاستثمار استدعاء

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

اعلان
"بنتلي" تدخل دائرة استدعاءات "التجارة" .. خطرٌ قد ينتهي بحريق
سبق

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، استدعاء 5 مركبات من نوع بنتلي "Continental Supersports" سنة الصنع 2017 / 2018، وذلك لاحتمالية انفصال خرطوم تبريد التوجيه المعزّز آلياً وتسرُّب السائل الهيدروليكي؛ ما قد يؤدي إلى فقد السيطرة على توجيه المركبة أو خطر نشوب حريق.

وطالبت الوزارة بالتحقق من شمول رقم هيكل المركبة، والتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441
09:06 AM

"بنتلي" تدخل دائرة استدعاءات "التجارة" .. خطرٌ قد ينتهي بحريق

الوزارة دعت إلى التحقّق من شمول رقم الهيكل والتواصل مع الوكيل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
4,913

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، استدعاء 5 مركبات من نوع بنتلي "Continental Supersports" سنة الصنع 2017 / 2018، وذلك لاحتمالية انفصال خرطوم تبريد التوجيه المعزّز آلياً وتسرُّب السائل الهيدروليكي؛ ما قد يؤدي إلى فقد السيطرة على توجيه المركبة أو خطر نشوب حريق.

وطالبت الوزارة بالتحقق من شمول رقم هيكل المركبة، والتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,100
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,622
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,995
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,541

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة