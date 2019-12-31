"بنتلي" تدخل دائرة استدعاءات "التجارة" .. خطرٌ قد ينتهي بحريق

الوزارة دعت إلى التحقّق من شمول رقم الهيكل والتواصل مع الوكيل

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، استدعاء 5 مركبات من نوع بنتلي "Continental Supersports" سنة الصنع 2017 / 2018، وذلك لاحتمالية انفصال خرطوم تبريد التوجيه المعزّز آلياً وتسرُّب السائل الهيدروليكي؛ ما قد يؤدي إلى فقد السيطرة على توجيه المركبة أو خطر نشوب حريق.

وطالبت الوزارة بالتحقق من شمول رقم هيكل المركبة، والتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.