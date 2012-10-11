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مسؤول يمني يدعو إلى حسم المعركة ضدّ الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران

حذّر من المؤشرات الأخيرة التي أطلقتها الأمم المتحدة حول ارتفاع معدل الفقر

دعا وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني؛ الشعب، إلى تجاوز خلافاتهم وتوحيد صفوفهم تحت مظلة الشرعية الدستورية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي؛ لحسم معركة استعادة الدولة، وإسقاط الانقلاب الذي قادته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وحذّر الوزير الإرياني؛ من المؤشرات الأخيرة التي أطلقتها الأمم المتحدة حول ارتفاع معدل الفقر في البلاد بسبب استمرار الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال الإرياني؛ في تصريحات بثّتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، اليوم، إن" تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدق ناقوس الخطر ويحذّر من استمرار الأزمة في اليمن حتى 2022 من جرّاء انقلاب الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، الذي يهدّد بجعل سكانه الأكثر فقراً في العالم، حيث يعيش حالياً 79 بالمائة تحت خط الفقر، فيما لا يزال 3.3 مليون نازح بحسب ‎الأمم المتحدة".

وأضاف أن "هذه المؤشرات الخطيرة والواجب الوطني يحتم على اليمنيين تجاوز خلافاتهم وتوحيد صفوفهم تحت مظلة الشرعية الدستورية لحسم معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب".

ودعا وزير الإعلام إلى العمل على حسم المعركة مع الميليشيا الحوثية وإنقاذ الشعب اليمني من هذا المصير، وإنهاء الأزمة الإنسانية التي تعد الأسوأ عالمياً، كما تصنفها الأمم المتحدة.

وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني عبدربه منصور هادي ميليشيا الحوثي

الرئيسية/ أخبار العالم

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مسؤول يمني يدعو إلى حسم المعركة ضدّ الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران
سبق

دعا وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني؛ الشعب، إلى تجاوز خلافاتهم وتوحيد صفوفهم تحت مظلة الشرعية الدستورية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي؛ لحسم معركة استعادة الدولة، وإسقاط الانقلاب الذي قادته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وحذّر الوزير الإرياني؛ من المؤشرات الأخيرة التي أطلقتها الأمم المتحدة حول ارتفاع معدل الفقر في البلاد بسبب استمرار الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال الإرياني؛ في تصريحات بثّتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، اليوم، إن" تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدق ناقوس الخطر ويحذّر من استمرار الأزمة في اليمن حتى 2022 من جرّاء انقلاب الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، الذي يهدّد بجعل سكانه الأكثر فقراً في العالم، حيث يعيش حالياً 79 بالمائة تحت خط الفقر، فيما لا يزال 3.3 مليون نازح بحسب ‎الأمم المتحدة".

وأضاف أن "هذه المؤشرات الخطيرة والواجب الوطني يحتم على اليمنيين تجاوز خلافاتهم وتوحيد صفوفهم تحت مظلة الشرعية الدستورية لحسم معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب".

ودعا وزير الإعلام إلى العمل على حسم المعركة مع الميليشيا الحوثية وإنقاذ الشعب اليمني من هذا المصير، وإنهاء الأزمة الإنسانية التي تعد الأسوأ عالمياً، كما تصنفها الأمم المتحدة.

11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441
01:21 PM

مسؤول يمني يدعو إلى حسم المعركة ضدّ الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران

حذّر من المؤشرات الأخيرة التي أطلقتها الأمم المتحدة حول ارتفاع معدل الفقر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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دعا وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني؛ الشعب، إلى تجاوز خلافاتهم وتوحيد صفوفهم تحت مظلة الشرعية الدستورية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي؛ لحسم معركة استعادة الدولة، وإسقاط الانقلاب الذي قادته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وحذّر الوزير الإرياني؛ من المؤشرات الأخيرة التي أطلقتها الأمم المتحدة حول ارتفاع معدل الفقر في البلاد بسبب استمرار الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال الإرياني؛ في تصريحات بثّتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، اليوم، إن" تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدق ناقوس الخطر ويحذّر من استمرار الأزمة في اليمن حتى 2022 من جرّاء انقلاب الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، الذي يهدّد بجعل سكانه الأكثر فقراً في العالم، حيث يعيش حالياً 79 بالمائة تحت خط الفقر، فيما لا يزال 3.3 مليون نازح بحسب ‎الأمم المتحدة".

وأضاف أن "هذه المؤشرات الخطيرة والواجب الوطني يحتم على اليمنيين تجاوز خلافاتهم وتوحيد صفوفهم تحت مظلة الشرعية الدستورية لحسم معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب".

ودعا وزير الإعلام إلى العمل على حسم المعركة مع الميليشيا الحوثية وإنقاذ الشعب اليمني من هذا المصير، وإنهاء الأزمة الإنسانية التي تعد الأسوأ عالمياً، كما تصنفها الأمم المتحدة.

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