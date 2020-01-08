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بعثة الأمم المتحدة في العراق: الهجوم الصاروخي الإيراني انتهاك جديد للسيادة العراقية

دعت إلى ضبط النفس عاجلًا

وصفت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، اليوم، الهجوم الصاروخي الإيراني على قواعد عسكرية في محافظتَي الأنبار وأربيل العراقيتين فجر اليوم؛ بأنه يمثل انتهاكًا جديدًا للسيادة العراقية.

وعدّت البعثة في بيان صحفي مقتضب، الهجمات الصاروخية الإيرانية تصعيدًا للصراع وانتهاكًا للسيادة العراقية، داعية في الوقت نفسه إلى ضبط النفس عاجلًا.

الأمم المتحدة العراق

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بعثة الأمم المتحدة في العراق: الهجوم الصاروخي الإيراني انتهاك جديد للسيادة العراقية
سبق

وصفت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، اليوم، الهجوم الصاروخي الإيراني على قواعد عسكرية في محافظتَي الأنبار وأربيل العراقيتين فجر اليوم؛ بأنه يمثل انتهاكًا جديدًا للسيادة العراقية.

وعدّت البعثة في بيان صحفي مقتضب، الهجمات الصاروخية الإيرانية تصعيدًا للصراع وانتهاكًا للسيادة العراقية، داعية في الوقت نفسه إلى ضبط النفس عاجلًا.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
06:27 PM

بعثة الأمم المتحدة في العراق: الهجوم الصاروخي الإيراني انتهاك جديد للسيادة العراقية

دعت إلى ضبط النفس عاجلًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وصفت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، اليوم، الهجوم الصاروخي الإيراني على قواعد عسكرية في محافظتَي الأنبار وأربيل العراقيتين فجر اليوم؛ بأنه يمثل انتهاكًا جديدًا للسيادة العراقية.

وعدّت البعثة في بيان صحفي مقتضب، الهجمات الصاروخية الإيرانية تصعيدًا للصراع وانتهاكًا للسيادة العراقية، داعية في الوقت نفسه إلى ضبط النفس عاجلًا.

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