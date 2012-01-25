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"العزاز" المرأة الوحيدة التي حضرت اجتماع مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة

أول محامية سعودية تنجح في "اختبارات البار" وتُجاز من إدارة ولاية نيويورك في القانون

ظهرت الأمين العام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة "شيهانة العزاز" في جلسة اجتماع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة برئاسة ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وهي المرأة الوحيدة التي حضرت الاجتماع.

وتعتبر "شيهانة العزاز" من المحاميات الأوليات في السعودية، وهي أول محامية سعودية تحقق نجاحًا في "اختبارات البار"، وتُجاز من قِبل مجلس إدارة ولاية نيويورك الأمريكية في القانون. وقد اختارتها مجلة فوربس الشرق الأوسط في قائمة أقوى 100 سيدة أعمال، ولُقبت بـ"صانعة الصفقات" في 2016م.

وتدربت شيهانة في نيويورك في شركات محاماة معروفة، وكان من أوائل المكاتب التي عملت فيها مكتب BakerElkins ، وساهمت في تأسيس فرع الرياض.

وتقود شيهانة حاليًا المعاملات التجارية في الإدارة القانونية لدى صندوق الاستثمارات السعودي. وشاركت في الكثير من المؤتمرات والندوات التي تهدف إلى تحفيز ودعم الشباب، منها المؤتمر السنوي للشؤون الدولية بجامعة كولورادو الأمريكية، كما ألقت الكلمة الرئيسة في المؤتمر الألماني الشرق أوسطي الأول للمهنيين الشباب في برلين.

استضافها مجلس الشؤون العالمية في كلية القانون في جامعة ويسترن نیو إنجلاند الأمريكية مؤخرًا للحديث عن خبرتها في ندوة بعنوان "سعودية في مكتب الزاوية". كما ألقت محاضرات لدى جامعات أمريكية عدة، من ضمنها جامعة هارفارد في بوسطن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العزاز" المرأة الوحيدة التي حضرت اجتماع مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة
سبق

ظهرت الأمين العام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة "شيهانة العزاز" في جلسة اجتماع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة برئاسة ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وهي المرأة الوحيدة التي حضرت الاجتماع.

وتعتبر "شيهانة العزاز" من المحاميات الأوليات في السعودية، وهي أول محامية سعودية تحقق نجاحًا في "اختبارات البار"، وتُجاز من قِبل مجلس إدارة ولاية نيويورك الأمريكية في القانون. وقد اختارتها مجلة فوربس الشرق الأوسط في قائمة أقوى 100 سيدة أعمال، ولُقبت بـ"صانعة الصفقات" في 2016م.

وتدربت شيهانة في نيويورك في شركات محاماة معروفة، وكان من أوائل المكاتب التي عملت فيها مكتب BakerElkins ، وساهمت في تأسيس فرع الرياض.

وتقود شيهانة حاليًا المعاملات التجارية في الإدارة القانونية لدى صندوق الاستثمارات السعودي. وشاركت في الكثير من المؤتمرات والندوات التي تهدف إلى تحفيز ودعم الشباب، منها المؤتمر السنوي للشؤون الدولية بجامعة كولورادو الأمريكية، كما ألقت الكلمة الرئيسة في المؤتمر الألماني الشرق أوسطي الأول للمهنيين الشباب في برلين.

استضافها مجلس الشؤون العالمية في كلية القانون في جامعة ويسترن نیو إنجلاند الأمريكية مؤخرًا للحديث عن خبرتها في ندوة بعنوان "سعودية في مكتب الزاوية". كما ألقت محاضرات لدى جامعات أمريكية عدة، من ضمنها جامعة هارفارد في بوسطن.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
02:00 AM

"العزاز" المرأة الوحيدة التي حضرت اجتماع مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة

أول محامية سعودية تنجح في "اختبارات البار" وتُجاز من إدارة ولاية نيويورك في القانون

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منصور الشلاقي - الرياض
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ظهرت الأمين العام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة "شيهانة العزاز" في جلسة اجتماع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة برئاسة ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وهي المرأة الوحيدة التي حضرت الاجتماع.

وتعتبر "شيهانة العزاز" من المحاميات الأوليات في السعودية، وهي أول محامية سعودية تحقق نجاحًا في "اختبارات البار"، وتُجاز من قِبل مجلس إدارة ولاية نيويورك الأمريكية في القانون. وقد اختارتها مجلة فوربس الشرق الأوسط في قائمة أقوى 100 سيدة أعمال، ولُقبت بـ"صانعة الصفقات" في 2016م.

وتدربت شيهانة في نيويورك في شركات محاماة معروفة، وكان من أوائل المكاتب التي عملت فيها مكتب BakerElkins ، وساهمت في تأسيس فرع الرياض.

وتقود شيهانة حاليًا المعاملات التجارية في الإدارة القانونية لدى صندوق الاستثمارات السعودي. وشاركت في الكثير من المؤتمرات والندوات التي تهدف إلى تحفيز ودعم الشباب، منها المؤتمر السنوي للشؤون الدولية بجامعة كولورادو الأمريكية، كما ألقت الكلمة الرئيسة في المؤتمر الألماني الشرق أوسطي الأول للمهنيين الشباب في برلين.

استضافها مجلس الشؤون العالمية في كلية القانون في جامعة ويسترن نیو إنجلاند الأمريكية مؤخرًا للحديث عن خبرتها في ندوة بعنوان "سعودية في مكتب الزاوية". كما ألقت محاضرات لدى جامعات أمريكية عدة، من ضمنها جامعة هارفارد في بوسطن.

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