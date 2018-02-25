وأكدت إدارة التعليم بحوطة بني تميم والحريق أنه بناء على آخر ما صدر من تقارير الهيئة العامة للأرصاد عن الحالة الجوية المتوقعة لليوم، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، وجّه مدير التعليم سعود العثمان بتعليق الدراسة في جميع المدارس التابعة لإدارة التعليم بمحافظتَي حوطة بني تميم والحريق اليوم الأحد ٩/ ٦ / ١٤٣٩هـ.

تعليق الدراسة اليوم بحوطة بني تميم والحريق مسلّم الهواملة سبق 2018-02-25 أعلنت إدارة التعليم بمحافظتَي حوطة بني تميم والحريق تعليق الدراسة اليوم الأحد. وأكدت إدارة التعليم بحوطة بني تميم والحريق أنه بناء على آخر ما صدر من تقارير الهيئة العامة للأرصاد عن الحالة الجوية المتوقعة لليوم، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، وجّه مدير التعليم سعود العثمان بتعليق الدراسة في جميع المدارس التابعة لإدارة التعليم بمحافظتَي حوطة بني تميم والحريق اليوم الأحد ٩/ ٦ / ١٤٣٩هـ.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439 12:36 AM

تعليق الدراسة اليوم بحوطة بني تميم والحريق وفق تقارير الأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات





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أعلنت إدارة التعليم بمحافظتَي حوطة بني تميم والحريق تعليق الدراسة اليوم الأحد.

وأكدت إدارة التعليم بحوطة بني تميم والحريق أنه بناء على آخر ما صدر من تقارير الهيئة العامة للأرصاد عن الحالة الجوية المتوقعة لليوم، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، وجّه مدير التعليم سعود العثمان بتعليق الدراسة في جميع المدارس التابعة لإدارة التعليم بمحافظتَي حوطة بني تميم والحريق اليوم الأحد ٩/ ٦ / ١٤٣٩هـ.