"الهلال الأحمر": 4 مخاطر تنتج عن ملاحقة سيارات الإسعاف.. والغرامة 900 ريال

حذرت هيئة الهلال الأحمر السعودي من ملاحقة سيارات الإسعاف، مؤكدة وجود مخاطر أربعة من جراء ذلك الفعل غير القانوني.



وأشارت الهيئة إلى احتمالية وقوع حادث بسبب التوقف المتكرر لسيارة الإسعاف، كما أن وقوع الحادث يتسبب في تعطيل المسعفين وتأخير إنقاذ المصابين.



وتابعت هيئة الهلال الأحمر بأنه في حال وقوع الحوادث قد يصاب المسعفون والسيارات التي خلفها، علاوة على أن قيمة مخالفة ملاحقة سيارة الإسعاف تصل إلى 900 ريال.