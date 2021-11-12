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"الشؤون الإسلامية" والمشيخة الإسلامية في كرواتيا توقّعان مذكرة تفاهم

تتضمّن عقد ندوات علمية ودورات تدريبية مشتركة.. وتنظيم المعارض

وقّع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ورئيس المشيخة الإسلامية في جمهورية كرواتيا المفتي العام الدكتور عزيز حسانوفيتش، في مقر وزارة الثقافة بالعاصمة الكرواتية زغرب اليوم، مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية، بحضور وزيرة الثقافة ورئيسة لجنة التعاون مع الجمعيات الدينية الدكتورة نينا أوبولينا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك السفير غير المقيم لدى جمهوريتي صربيا وكرواتيا أسامة الأحمدي.

وتنصّ المذكرة على أن يتعاون الطرفان في مجال التعريف بالإسلام، وبيان محاسنه، وسماحته، وموقفه من القضايا المعاصرة من خلال تبادل البحوث والكتب والإصدارات العلمية بمختلف اللغات، وعقد ندوات علمية ودورات تدريبية مشتركة تتعلق بتأهيل العاملين في مجال الشؤون الإسلامية، وتنظيم المعارض المشتركة للتعريف بالإسلام، ومشاركة العلماء والدعاة المختصين في الشؤون الإسلامية في المؤتمرات والندوات الإسلامية التي تقام في البلدين.

كما نصّت على التعاون في شؤون المساجد وعمارتها وصيانتها، من خلال تبادل الخبرات، وعقد جلسات عمل مشتركة في مجال عمارة المساجد وصيانتها.. والتعاون في مجال خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية، من خلال تبادل المعلومات في مجال طباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه وأن تزود وزارة الشؤون الإسلامية، المشيخة الإسلامية بكرواتيا بنسخ من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وتبادل الدعوات للمشاركة في مسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده.

وتضمّنت المذكرة أن تقوم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوعية الحجاج والمعتمرين والزوار من مواطني كرواتيا، ونشر الوعي بينهم وتفقيههم في أعمال الحج والعمرة وأحكامهما وسبل تسهيل أدائهما عليهم.

يُذكر أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي اتساقاً مع العلاقات السعودية الكرواتية، وحرص المملكة وقيادتها الرشيدة لكل ما فيه خير ومصلحة لخدمة الإسلام والمسلمين، ونشر مبادئ الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف والتصدي للجماعات المتطرفة.

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"الشؤون الإسلامية" والمشيخة الإسلامية في كرواتيا توقّعان مذكرة تفاهم
سبق

وقّع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ورئيس المشيخة الإسلامية في جمهورية كرواتيا المفتي العام الدكتور عزيز حسانوفيتش، في مقر وزارة الثقافة بالعاصمة الكرواتية زغرب اليوم، مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية، بحضور وزيرة الثقافة ورئيسة لجنة التعاون مع الجمعيات الدينية الدكتورة نينا أوبولينا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك السفير غير المقيم لدى جمهوريتي صربيا وكرواتيا أسامة الأحمدي.

وتنصّ المذكرة على أن يتعاون الطرفان في مجال التعريف بالإسلام، وبيان محاسنه، وسماحته، وموقفه من القضايا المعاصرة من خلال تبادل البحوث والكتب والإصدارات العلمية بمختلف اللغات، وعقد ندوات علمية ودورات تدريبية مشتركة تتعلق بتأهيل العاملين في مجال الشؤون الإسلامية، وتنظيم المعارض المشتركة للتعريف بالإسلام، ومشاركة العلماء والدعاة المختصين في الشؤون الإسلامية في المؤتمرات والندوات الإسلامية التي تقام في البلدين.

كما نصّت على التعاون في شؤون المساجد وعمارتها وصيانتها، من خلال تبادل الخبرات، وعقد جلسات عمل مشتركة في مجال عمارة المساجد وصيانتها.. والتعاون في مجال خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية، من خلال تبادل المعلومات في مجال طباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه وأن تزود وزارة الشؤون الإسلامية، المشيخة الإسلامية بكرواتيا بنسخ من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وتبادل الدعوات للمشاركة في مسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده.

وتضمّنت المذكرة أن تقوم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوعية الحجاج والمعتمرين والزوار من مواطني كرواتيا، ونشر الوعي بينهم وتفقيههم في أعمال الحج والعمرة وأحكامهما وسبل تسهيل أدائهما عليهم.

يُذكر أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي اتساقاً مع العلاقات السعودية الكرواتية، وحرص المملكة وقيادتها الرشيدة لكل ما فيه خير ومصلحة لخدمة الإسلام والمسلمين، ونشر مبادئ الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف والتصدي للجماعات المتطرفة.

12 نوفمبر 2021 - 7 ربيع الآخر 1443
03:45 PM

"الشؤون الإسلامية" والمشيخة الإسلامية في كرواتيا توقّعان مذكرة تفاهم

تتضمّن عقد ندوات علمية ودورات تدريبية مشتركة.. وتنظيم المعارض

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عبدالله العنزي - الرياض
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وقّع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ورئيس المشيخة الإسلامية في جمهورية كرواتيا المفتي العام الدكتور عزيز حسانوفيتش، في مقر وزارة الثقافة بالعاصمة الكرواتية زغرب اليوم، مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية، بحضور وزيرة الثقافة ورئيسة لجنة التعاون مع الجمعيات الدينية الدكتورة نينا أوبولينا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك السفير غير المقيم لدى جمهوريتي صربيا وكرواتيا أسامة الأحمدي.

وتنصّ المذكرة على أن يتعاون الطرفان في مجال التعريف بالإسلام، وبيان محاسنه، وسماحته، وموقفه من القضايا المعاصرة من خلال تبادل البحوث والكتب والإصدارات العلمية بمختلف اللغات، وعقد ندوات علمية ودورات تدريبية مشتركة تتعلق بتأهيل العاملين في مجال الشؤون الإسلامية، وتنظيم المعارض المشتركة للتعريف بالإسلام، ومشاركة العلماء والدعاة المختصين في الشؤون الإسلامية في المؤتمرات والندوات الإسلامية التي تقام في البلدين.

كما نصّت على التعاون في شؤون المساجد وعمارتها وصيانتها، من خلال تبادل الخبرات، وعقد جلسات عمل مشتركة في مجال عمارة المساجد وصيانتها.. والتعاون في مجال خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية، من خلال تبادل المعلومات في مجال طباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه وأن تزود وزارة الشؤون الإسلامية، المشيخة الإسلامية بكرواتيا بنسخ من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وتبادل الدعوات للمشاركة في مسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده.

وتضمّنت المذكرة أن تقوم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوعية الحجاج والمعتمرين والزوار من مواطني كرواتيا، ونشر الوعي بينهم وتفقيههم في أعمال الحج والعمرة وأحكامهما وسبل تسهيل أدائهما عليهم.

يُذكر أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي اتساقاً مع العلاقات السعودية الكرواتية، وحرص المملكة وقيادتها الرشيدة لكل ما فيه خير ومصلحة لخدمة الإسلام والمسلمين، ونشر مبادئ الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف والتصدي للجماعات المتطرفة.

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