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رسمت صورة للملك.. شاهد كيف خطفت "تغريد" الأنظار بـ "أفلاجنا غير"

نثرت إبداعاتها في الفن التشكيلي في أولى مشاركاتها على مستوى المهرجانات

خطفت الفنانة التشكيلية "تغريد القدان"، أنظار زوّار مهرجان "أفلاجنا غير"، لنثرها إبداعات الفن التشكيلي برسم صورة الملك سلمان ـحفظه الله- بطريقة فنية مباشرة أمام الزوّار احتفاءً بمناسبة ذكرى البيعة السابعة.

وأظهرت "القدان"، مهاراتها الفنية وبشكل مباشر أمام زوّار المهرجان برسم صورة الملك سلمان، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن مشاركتها في المهرجان تُعد الأولى، على مستوى المهرجانات، لكن المناسبة الغالية على قلب كل مواطن سعودي، بمناسبة ذكرى 7 سنوات على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-؛ دفعتها للتعبير عن هذه المناسبة بالخروج ونثر مشاعر الانتماء والولاء وحب القيادة في رسم لوحة فنية لقائد مسيرة الوطن الغالي أمام زوّار المهرجان.

وكانت إدارة مهرجان "أفلاجنا غير" الذي تُشرف عليه بلدية الأفلاج قد خصصت أركاناً لفتيات المحافظة؛ لإبراز ما لديهن من مواهب فنية، أو حرفية في عديد من المجالات، تميزت خلالها فتيات المحافظة بإتقان عديد من مهارات الفن التشكيلي، والتنوّع الحديث في منتجات الأسر المنتجة، والتصوير، والتميز في تنفيذ البرامج الاحتفالية والتنظيم.

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رسمت صورة للملك.. شاهد كيف خطفت "تغريد" الأنظار بـ "أفلاجنا غير"
سبق

خطفت الفنانة التشكيلية "تغريد القدان"، أنظار زوّار مهرجان "أفلاجنا غير"، لنثرها إبداعات الفن التشكيلي برسم صورة الملك سلمان ـحفظه الله- بطريقة فنية مباشرة أمام الزوّار احتفاءً بمناسبة ذكرى البيعة السابعة.

وأظهرت "القدان"، مهاراتها الفنية وبشكل مباشر أمام زوّار المهرجان برسم صورة الملك سلمان، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن مشاركتها في المهرجان تُعد الأولى، على مستوى المهرجانات، لكن المناسبة الغالية على قلب كل مواطن سعودي، بمناسبة ذكرى 7 سنوات على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-؛ دفعتها للتعبير عن هذه المناسبة بالخروج ونثر مشاعر الانتماء والولاء وحب القيادة في رسم لوحة فنية لقائد مسيرة الوطن الغالي أمام زوّار المهرجان.

وكانت إدارة مهرجان "أفلاجنا غير" الذي تُشرف عليه بلدية الأفلاج قد خصصت أركاناً لفتيات المحافظة؛ لإبراز ما لديهن من مواهب فنية، أو حرفية في عديد من المجالات، تميزت خلالها فتيات المحافظة بإتقان عديد من مهارات الفن التشكيلي، والتنوّع الحديث في منتجات الأسر المنتجة، والتصوير، والتميز في تنفيذ البرامج الاحتفالية والتنظيم.

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
10:12 AM

رسمت صورة للملك.. شاهد كيف خطفت "تغريد" الأنظار بـ "أفلاجنا غير"

نثرت إبداعاتها في الفن التشكيلي في أولى مشاركاتها على مستوى المهرجانات

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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خطفت الفنانة التشكيلية "تغريد القدان"، أنظار زوّار مهرجان "أفلاجنا غير"، لنثرها إبداعات الفن التشكيلي برسم صورة الملك سلمان ـحفظه الله- بطريقة فنية مباشرة أمام الزوّار احتفاءً بمناسبة ذكرى البيعة السابعة.

وأظهرت "القدان"، مهاراتها الفنية وبشكل مباشر أمام زوّار المهرجان برسم صورة الملك سلمان، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن مشاركتها في المهرجان تُعد الأولى، على مستوى المهرجانات، لكن المناسبة الغالية على قلب كل مواطن سعودي، بمناسبة ذكرى 7 سنوات على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-؛ دفعتها للتعبير عن هذه المناسبة بالخروج ونثر مشاعر الانتماء والولاء وحب القيادة في رسم لوحة فنية لقائد مسيرة الوطن الغالي أمام زوّار المهرجان.

وكانت إدارة مهرجان "أفلاجنا غير" الذي تُشرف عليه بلدية الأفلاج قد خصصت أركاناً لفتيات المحافظة؛ لإبراز ما لديهن من مواهب فنية، أو حرفية في عديد من المجالات، تميزت خلالها فتيات المحافظة بإتقان عديد من مهارات الفن التشكيلي، والتنوّع الحديث في منتجات الأسر المنتجة، والتصوير، والتميز في تنفيذ البرامج الاحتفالية والتنظيم.

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