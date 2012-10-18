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635 جولة رقابية تغلق 35 منشأة مخالفة في حائل

نفّذتها الأمانة على المجمعات والمطاعم والكافيهات

نفذت الفِرَق الرقابية في أمانة منطقة حائل خلال ‏الأسبوع ‏الماضي‏‏، 635 جولة رقابية على ‏عدد من المنشآت، والمجمعات التجارية، والمطاعم، والكافيهات؛ تم ‏خلالها ‏مخالفة ‏وإشعار ‏وإغلاق ‏‏‏35 منشأة، تنوعت مخالفاتها ما ‏بين ‏تدنٍّ ‏في ‏مستوى ‏النظافة ‏العامة في عدد ‏من ‏المواقع، إضافة ‏إلى ‏عدم ‏التقيد ‏بتطبيق ‏الإجراءات ‏الوقائية.‏

وأكدت الأمانة على جميع المنشآت، تحديد مواقع وقوف الزبائن، وتنظيم المرتادين ‏بطريقة ‏تمنع التزاحم؛ داعيةً الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن ‏أي ‏مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.

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635 جولة رقابية تغلق 35 منشأة مخالفة في حائل
سبق

نفذت الفِرَق الرقابية في أمانة منطقة حائل خلال ‏الأسبوع ‏الماضي‏‏، 635 جولة رقابية على ‏عدد من المنشآت، والمجمعات التجارية، والمطاعم، والكافيهات؛ تم ‏خلالها ‏مخالفة ‏وإشعار ‏وإغلاق ‏‏‏35 منشأة، تنوعت مخالفاتها ما ‏بين ‏تدنٍّ ‏في ‏مستوى ‏النظافة ‏العامة في عدد ‏من ‏المواقع، إضافة ‏إلى ‏عدم ‏التقيد ‏بتطبيق ‏الإجراءات ‏الوقائية.‏

وأكدت الأمانة على جميع المنشآت، تحديد مواقع وقوف الزبائن، وتنظيم المرتادين ‏بطريقة ‏تمنع التزاحم؛ داعيةً الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن ‏أي ‏مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
02:07 PM

635 جولة رقابية تغلق 35 منشأة مخالفة في حائل

نفّذتها الأمانة على المجمعات والمطاعم والكافيهات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
0
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نفذت الفِرَق الرقابية في أمانة منطقة حائل خلال ‏الأسبوع ‏الماضي‏‏، 635 جولة رقابية على ‏عدد من المنشآت، والمجمعات التجارية، والمطاعم، والكافيهات؛ تم ‏خلالها ‏مخالفة ‏وإشعار ‏وإغلاق ‏‏‏35 منشأة، تنوعت مخالفاتها ما ‏بين ‏تدنٍّ ‏في ‏مستوى ‏النظافة ‏العامة في عدد ‏من ‏المواقع، إضافة ‏إلى ‏عدم ‏التقيد ‏بتطبيق ‏الإجراءات ‏الوقائية.‏

وأكدت الأمانة على جميع المنشآت، تحديد مواقع وقوف الزبائن، وتنظيم المرتادين ‏بطريقة ‏تمنع التزاحم؛ داعيةً الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن ‏أي ‏مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.

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