635 جولة رقابية تغلق 35 منشأة مخالفة في حائل

نفّذتها الأمانة على المجمعات والمطاعم والكافيهات

نفذت الفِرَق الرقابية في أمانة منطقة حائل خلال ‏الأسبوع ‏الماضي‏‏، 635 جولة رقابية على ‏عدد من المنشآت، والمجمعات التجارية، والمطاعم، والكافيهات؛ تم ‏خلالها ‏مخالفة ‏وإشعار ‏وإغلاق ‏‏‏35 منشأة، تنوعت مخالفاتها ما ‏بين ‏تدنٍّ ‏في ‏مستوى ‏النظافة ‏العامة في عدد ‏من ‏المواقع، إضافة ‏إلى ‏عدم ‏التقيد ‏بتطبيق ‏الإجراءات ‏الوقائية.‏

وأكدت الأمانة على جميع المنشآت، تحديد مواقع وقوف الزبائن، وتنظيم المرتادين ‏بطريقة ‏تمنع التزاحم؛ داعيةً الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن ‏أي ‏مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.