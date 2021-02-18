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تظاهرات أمام السفارة التركية في بغداد احتجاجاً على "التوغل" التركي في كردستان

قوات حفظ القانون انتشرت منذ الصباح لمنع أي اعتداء قد يحصل على المقر

تظاهر العشرات أمام السفارة التركية في بغداد؛ احتجاجاً على ما وصفوه بـ"التوغل التركي" في مناطق إقليم كردستان.

وانتشرت "قوات حفظ القانون منذ صباح اليوم أمام المقر القديم للسفارة التركية في منطقة الوزيرية ببغداد؛ لمنع أي اعتداء قد يحصل على المقر الذي ما زال مركزاً لإصدار التأشيرات"، وفق روسيا اليوم.

وأضاف أن "العشرات من المدنيين بدأوا يتجمعون وينددون بالتوغل التركي شمالي البلاد".

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تظاهرات أمام السفارة التركية في بغداد احتجاجاً على "التوغل" التركي في كردستان
سبق

تظاهر العشرات أمام السفارة التركية في بغداد؛ احتجاجاً على ما وصفوه بـ"التوغل التركي" في مناطق إقليم كردستان.

وانتشرت "قوات حفظ القانون منذ صباح اليوم أمام المقر القديم للسفارة التركية في منطقة الوزيرية ببغداد؛ لمنع أي اعتداء قد يحصل على المقر الذي ما زال مركزاً لإصدار التأشيرات"، وفق روسيا اليوم.

وأضاف أن "العشرات من المدنيين بدأوا يتجمعون وينددون بالتوغل التركي شمالي البلاد".

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
11:44 AM

تظاهرات أمام السفارة التركية في بغداد احتجاجاً على "التوغل" التركي في كردستان

قوات حفظ القانون انتشرت منذ الصباح لمنع أي اعتداء قد يحصل على المقر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تظاهر العشرات أمام السفارة التركية في بغداد؛ احتجاجاً على ما وصفوه بـ"التوغل التركي" في مناطق إقليم كردستان.

وانتشرت "قوات حفظ القانون منذ صباح اليوم أمام المقر القديم للسفارة التركية في منطقة الوزيرية ببغداد؛ لمنع أي اعتداء قد يحصل على المقر الذي ما زال مركزاً لإصدار التأشيرات"، وفق روسيا اليوم.

وأضاف أن "العشرات من المدنيين بدأوا يتجمعون وينددون بالتوغل التركي شمالي البلاد".

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