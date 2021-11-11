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المفكر الأمريكي "جون ألترمان" يزور مركز البحوث والتواصل المعرفي

أجرى نقاشات حول قضايا المنطقة ومستجدات الأحداث وتداعياتها والعلاقات الأمريكية السعودية

زار المفكر والباحث الأمريكي المتخصص في قضايا الشرق الأوسط جون ألترمان مركز البحوث والتواصل المعرفي.

والْتقى "ألترمان" رئيس المركز الأستاذ الدكتور يحيى بن جنيد، والباحثين، وجرى حوار حول قضايا المنطقة ومستجدات الأحداث وتداعياتها، والتوقعات حول مستقبل أهم القضايا في الشرق الأوسط. إضافة إلى الحديث عن العلاقات السعودية الأمريكية، ودور مراكز الأبحاث في صناعة القرار والتأثير في السياسات العامة.

وعمل الدكتور "ألترمان" عضوًا في فريق تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية، ومساعدًا خاصًّا لمساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، كما شَغل منصب عضو اللجنة التنفيذية للعمليات البحرية 2009- 2019. وهو باحث في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ونائب رئيس مركز Zbigniew Brzezinski، ومدير برنامج الشرق الأوسط.

وبالإضافة إلى عمله في مجال السياسات؛ فهو يدرس مواد مختصة بدراسات الشرق الأوسط في كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة وجامعة جورج واشنطن. وحصل على جوائز من جامعة هارفارد أثناء تدريسه، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في التاريخ.

وألقى "ألترمان" محاضرات عدة في أكثر من 35 دولة في خمس قارات، حول مواضيع تتعلق بالشرق الأوسط وسياسة الولايات المتحدة تجاه المنطقة. وهو مؤلف ومشارك في تأليف أربعة كتب عن الشرق الأوسط ومحرر لخمسة كتب أخرى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المفكر الأمريكي "جون ألترمان" يزور مركز البحوث والتواصل المعرفي
سبق

زار المفكر والباحث الأمريكي المتخصص في قضايا الشرق الأوسط جون ألترمان مركز البحوث والتواصل المعرفي.

والْتقى "ألترمان" رئيس المركز الأستاذ الدكتور يحيى بن جنيد، والباحثين، وجرى حوار حول قضايا المنطقة ومستجدات الأحداث وتداعياتها، والتوقعات حول مستقبل أهم القضايا في الشرق الأوسط. إضافة إلى الحديث عن العلاقات السعودية الأمريكية، ودور مراكز الأبحاث في صناعة القرار والتأثير في السياسات العامة.

وعمل الدكتور "ألترمان" عضوًا في فريق تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية، ومساعدًا خاصًّا لمساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، كما شَغل منصب عضو اللجنة التنفيذية للعمليات البحرية 2009- 2019. وهو باحث في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ونائب رئيس مركز Zbigniew Brzezinski، ومدير برنامج الشرق الأوسط.

وبالإضافة إلى عمله في مجال السياسات؛ فهو يدرس مواد مختصة بدراسات الشرق الأوسط في كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة وجامعة جورج واشنطن. وحصل على جوائز من جامعة هارفارد أثناء تدريسه، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في التاريخ.

وألقى "ألترمان" محاضرات عدة في أكثر من 35 دولة في خمس قارات، حول مواضيع تتعلق بالشرق الأوسط وسياسة الولايات المتحدة تجاه المنطقة. وهو مؤلف ومشارك في تأليف أربعة كتب عن الشرق الأوسط ومحرر لخمسة كتب أخرى.

11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
10:50 AM

المفكر الأمريكي "جون ألترمان" يزور مركز البحوث والتواصل المعرفي

أجرى نقاشات حول قضايا المنطقة ومستجدات الأحداث وتداعياتها والعلاقات الأمريكية السعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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زار المفكر والباحث الأمريكي المتخصص في قضايا الشرق الأوسط جون ألترمان مركز البحوث والتواصل المعرفي.

والْتقى "ألترمان" رئيس المركز الأستاذ الدكتور يحيى بن جنيد، والباحثين، وجرى حوار حول قضايا المنطقة ومستجدات الأحداث وتداعياتها، والتوقعات حول مستقبل أهم القضايا في الشرق الأوسط. إضافة إلى الحديث عن العلاقات السعودية الأمريكية، ودور مراكز الأبحاث في صناعة القرار والتأثير في السياسات العامة.

وعمل الدكتور "ألترمان" عضوًا في فريق تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية، ومساعدًا خاصًّا لمساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، كما شَغل منصب عضو اللجنة التنفيذية للعمليات البحرية 2009- 2019. وهو باحث في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ونائب رئيس مركز Zbigniew Brzezinski، ومدير برنامج الشرق الأوسط.

وبالإضافة إلى عمله في مجال السياسات؛ فهو يدرس مواد مختصة بدراسات الشرق الأوسط في كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة وجامعة جورج واشنطن. وحصل على جوائز من جامعة هارفارد أثناء تدريسه، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في التاريخ.

وألقى "ألترمان" محاضرات عدة في أكثر من 35 دولة في خمس قارات، حول مواضيع تتعلق بالشرق الأوسط وسياسة الولايات المتحدة تجاه المنطقة. وهو مؤلف ومشارك في تأليف أربعة كتب عن الشرق الأوسط ومحرر لخمسة كتب أخرى.

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