النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الدحيلان": نتطلع لأن تكون الشرقية مركزًا مهمًا لصناعة التجميل والأزياء

خلال اللقاء الموسع للمشاغل والمراكز النسائية بغرفة المنطقة

قالت رئيس لجنة المشاغل ومراكز التجميل النسائية بغرفة الشرقية شعاع الدحيلان، إن قطاع المشاغل والمراكز النسائية يمر بجملة من التحديات، بعضها دائمة ومعروفة ومشخّصة منذ زمن، وبعضها جاءت مع جائحة الكورونا.. داعية أصحاب وصاحبات هذه المشاغل والمراكز إلى التواصل والتنسيق لأن التحديات مشتركة وتكاد تكون واحدة.

وأضافت الدحيلان خلال اللقاء الموسع للمشاغل ومراكز التجميل النسائية الذي عقد يوم أمس الأربعاء 16 ديسمبر 2020 بأن اللجنة حملت على عاتقها مسؤولية رصد هذه التحديات وعرض مقترحات الحلول الواقعية لها، لأن هذه التحديات ليست معنية بمركز أو مشغل دون آخر، بل تشمل كل القطاع كونها تكاد تكون متشابهة لدرجة كبيرة، ولا يمكننا أن نصل بمشاريعنا إلى طريق المعاينة والعلاج إذا لم تكن لدينا درجة عالية من التواصل .

وذكرت خلال اللقاء الذي تم نقله بالاتصال المرئي أن اللجنة تسعى جاهدة للارتقاء بصناعة التجميل والأزياء بالمنطقة الشرقية لتكون مركزاً مميزاً من خلال تهيئة بيئة صحيحة تسهم في تعزيز الحرفية المهنية العالية والإبداع الخلاق والتطوير المستدام لتأهيل الكوادر الوطنية, وإبراز دور المرأة كمساهم فعال في تنمية اقتصاد المنطقة الشرقية في ظل قيم ومبادئ مجتمعنا.

وذكرت ـ في معرض حديثها عن إنجازات اللجنة ـ بأن اللجنة دأبت على عقد عدد من الاجتماعات الدورية والتي تناقش وتدرس المشاكل والصعوبات التي تواجهها سيدات الأعمال المستثمرات في قطاع المشاغل واقتراح الحلول المناسبة لها كما يتم اقتراح مناسبات وفعاليات بهدف رفع مستوى وعي سيدات الأعمال بالجوانب الاقتصادية بالإضافة إلى تقديم مقترحات للرفع من مستوى النشاط والحد من العشوائية.

وخلصت الدحيلان إلى القول إن اللجنة تسعى إلى دعم سيّدات الأعمال المستثمرات في قطاع المشاغل من خلال التكامل بين المبادرات الحكومية والخاصة، وتعمل لجنة المشاغل والمراكز النسائية على ترتيب لقاءات، ورش عمل، محاضرات، وكذلك زيارات متنوعة في سبيل تحقيق الهدف الذي تسعى إليه.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
"الدحيلان": نتطلع لأن تكون الشرقية مركزًا مهمًا لصناعة التجميل والأزياء
سبق

قالت رئيس لجنة المشاغل ومراكز التجميل النسائية بغرفة الشرقية شعاع الدحيلان، إن قطاع المشاغل والمراكز النسائية يمر بجملة من التحديات، بعضها دائمة ومعروفة ومشخّصة منذ زمن، وبعضها جاءت مع جائحة الكورونا.. داعية أصحاب وصاحبات هذه المشاغل والمراكز إلى التواصل والتنسيق لأن التحديات مشتركة وتكاد تكون واحدة.

وأضافت الدحيلان خلال اللقاء الموسع للمشاغل ومراكز التجميل النسائية الذي عقد يوم أمس الأربعاء 16 ديسمبر 2020 بأن اللجنة حملت على عاتقها مسؤولية رصد هذه التحديات وعرض مقترحات الحلول الواقعية لها، لأن هذه التحديات ليست معنية بمركز أو مشغل دون آخر، بل تشمل كل القطاع كونها تكاد تكون متشابهة لدرجة كبيرة، ولا يمكننا أن نصل بمشاريعنا إلى طريق المعاينة والعلاج إذا لم تكن لدينا درجة عالية من التواصل .

وذكرت خلال اللقاء الذي تم نقله بالاتصال المرئي أن اللجنة تسعى جاهدة للارتقاء بصناعة التجميل والأزياء بالمنطقة الشرقية لتكون مركزاً مميزاً من خلال تهيئة بيئة صحيحة تسهم في تعزيز الحرفية المهنية العالية والإبداع الخلاق والتطوير المستدام لتأهيل الكوادر الوطنية, وإبراز دور المرأة كمساهم فعال في تنمية اقتصاد المنطقة الشرقية في ظل قيم ومبادئ مجتمعنا.

وذكرت ـ في معرض حديثها عن إنجازات اللجنة ـ بأن اللجنة دأبت على عقد عدد من الاجتماعات الدورية والتي تناقش وتدرس المشاكل والصعوبات التي تواجهها سيدات الأعمال المستثمرات في قطاع المشاغل واقتراح الحلول المناسبة لها كما يتم اقتراح مناسبات وفعاليات بهدف رفع مستوى وعي سيدات الأعمال بالجوانب الاقتصادية بالإضافة إلى تقديم مقترحات للرفع من مستوى النشاط والحد من العشوائية.

وخلصت الدحيلان إلى القول إن اللجنة تسعى إلى دعم سيّدات الأعمال المستثمرات في قطاع المشاغل من خلال التكامل بين المبادرات الحكومية والخاصة، وتعمل لجنة المشاغل والمراكز النسائية على ترتيب لقاءات، ورش عمل، محاضرات، وكذلك زيارات متنوعة في سبيل تحقيق الهدف الذي تسعى إليه.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
02:12 PM

"الدحيلان": نتطلع لأن تكون الشرقية مركزًا مهمًا لصناعة التجميل والأزياء

خلال اللقاء الموسع للمشاغل والمراكز النسائية بغرفة المنطقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
101

قالت رئيس لجنة المشاغل ومراكز التجميل النسائية بغرفة الشرقية شعاع الدحيلان، إن قطاع المشاغل والمراكز النسائية يمر بجملة من التحديات، بعضها دائمة ومعروفة ومشخّصة منذ زمن، وبعضها جاءت مع جائحة الكورونا.. داعية أصحاب وصاحبات هذه المشاغل والمراكز إلى التواصل والتنسيق لأن التحديات مشتركة وتكاد تكون واحدة.

وأضافت الدحيلان خلال اللقاء الموسع للمشاغل ومراكز التجميل النسائية الذي عقد يوم أمس الأربعاء 16 ديسمبر 2020 بأن اللجنة حملت على عاتقها مسؤولية رصد هذه التحديات وعرض مقترحات الحلول الواقعية لها، لأن هذه التحديات ليست معنية بمركز أو مشغل دون آخر، بل تشمل كل القطاع كونها تكاد تكون متشابهة لدرجة كبيرة، ولا يمكننا أن نصل بمشاريعنا إلى طريق المعاينة والعلاج إذا لم تكن لدينا درجة عالية من التواصل .

وذكرت خلال اللقاء الذي تم نقله بالاتصال المرئي أن اللجنة تسعى جاهدة للارتقاء بصناعة التجميل والأزياء بالمنطقة الشرقية لتكون مركزاً مميزاً من خلال تهيئة بيئة صحيحة تسهم في تعزيز الحرفية المهنية العالية والإبداع الخلاق والتطوير المستدام لتأهيل الكوادر الوطنية, وإبراز دور المرأة كمساهم فعال في تنمية اقتصاد المنطقة الشرقية في ظل قيم ومبادئ مجتمعنا.

وذكرت ـ في معرض حديثها عن إنجازات اللجنة ـ بأن اللجنة دأبت على عقد عدد من الاجتماعات الدورية والتي تناقش وتدرس المشاكل والصعوبات التي تواجهها سيدات الأعمال المستثمرات في قطاع المشاغل واقتراح الحلول المناسبة لها كما يتم اقتراح مناسبات وفعاليات بهدف رفع مستوى وعي سيدات الأعمال بالجوانب الاقتصادية بالإضافة إلى تقديم مقترحات للرفع من مستوى النشاط والحد من العشوائية.

وخلصت الدحيلان إلى القول إن اللجنة تسعى إلى دعم سيّدات الأعمال المستثمرات في قطاع المشاغل من خلال التكامل بين المبادرات الحكومية والخاصة، وتعمل لجنة المشاغل والمراكز النسائية على ترتيب لقاءات، ورش عمل، محاضرات، وكذلك زيارات متنوعة في سبيل تحقيق الهدف الذي تسعى إليه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,651
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,597
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,655
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,103

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ
شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد
فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة