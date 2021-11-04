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"الشؤون الإسلامية".. إنشاء الأمانة العامة للفروع وإدارة الحوكمة

تكليف "الغامدي" أميناً عاماً للأولى.. و"ليلى القاسم" مديراً للثانية

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، قراراً إدارياً يقضي بإنشاء الأمانة العامة للفروع، وتكليف الدكتور سعود بن عليبي الغامدي أميناً عاماً لها.

جاء ذلك في إطار القرارات التنظيمية والتطويرية لعمل الوزارة لتحقيق رسالتها السامية وفق اختصاصاتها.

ويهدف القرار لتطوير مخرجات العمل وفق رسالة الوزارة وأهدافها العامة، وبما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قراراً يقضي إنشاء إدارة الحوكمة، على أن ترتبط بمكتبه، كما نص القرار على تكليف الدكتورة ليلى بنت حمد القاسم مديراً لإدارة الحوكمة في إطار تطوير العمل الإداري بالوزارة، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين وتعزيز مبدأ الشفافية.

يأتي القرار في إطار تعزيز دور المرأة في المناصب والمهام القيادية بقطاعات الوزارة ووكالتها المختلفة مواكبة لرؤية المملكة 2030، وإيماناَ من الوزارة بأهمية تفعيل الدور المميز للمرأة السعودية في خدمة القطاعات الحكومية والاستفادة منها في التطوير وتحقيق مستهدفات الوزارة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون الإسلامية".. إنشاء الأمانة العامة للفروع وإدارة الحوكمة
سبق

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، قراراً إدارياً يقضي بإنشاء الأمانة العامة للفروع، وتكليف الدكتور سعود بن عليبي الغامدي أميناً عاماً لها.

جاء ذلك في إطار القرارات التنظيمية والتطويرية لعمل الوزارة لتحقيق رسالتها السامية وفق اختصاصاتها.

ويهدف القرار لتطوير مخرجات العمل وفق رسالة الوزارة وأهدافها العامة، وبما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قراراً يقضي إنشاء إدارة الحوكمة، على أن ترتبط بمكتبه، كما نص القرار على تكليف الدكتورة ليلى بنت حمد القاسم مديراً لإدارة الحوكمة في إطار تطوير العمل الإداري بالوزارة، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين وتعزيز مبدأ الشفافية.

يأتي القرار في إطار تعزيز دور المرأة في المناصب والمهام القيادية بقطاعات الوزارة ووكالتها المختلفة مواكبة لرؤية المملكة 2030، وإيماناَ من الوزارة بأهمية تفعيل الدور المميز للمرأة السعودية في خدمة القطاعات الحكومية والاستفادة منها في التطوير وتحقيق مستهدفات الوزارة.

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
05:06 PM

"الشؤون الإسلامية".. إنشاء الأمانة العامة للفروع وإدارة الحوكمة

تكليف "الغامدي" أميناً عاماً للأولى.. و"ليلى القاسم" مديراً للثانية

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عبدالله العنزي - الرياض
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أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، قراراً إدارياً يقضي بإنشاء الأمانة العامة للفروع، وتكليف الدكتور سعود بن عليبي الغامدي أميناً عاماً لها.

جاء ذلك في إطار القرارات التنظيمية والتطويرية لعمل الوزارة لتحقيق رسالتها السامية وفق اختصاصاتها.

ويهدف القرار لتطوير مخرجات العمل وفق رسالة الوزارة وأهدافها العامة، وبما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قراراً يقضي إنشاء إدارة الحوكمة، على أن ترتبط بمكتبه، كما نص القرار على تكليف الدكتورة ليلى بنت حمد القاسم مديراً لإدارة الحوكمة في إطار تطوير العمل الإداري بالوزارة، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين وتعزيز مبدأ الشفافية.

يأتي القرار في إطار تعزيز دور المرأة في المناصب والمهام القيادية بقطاعات الوزارة ووكالتها المختلفة مواكبة لرؤية المملكة 2030، وإيماناَ من الوزارة بأهمية تفعيل الدور المميز للمرأة السعودية في خدمة القطاعات الحكومية والاستفادة منها في التطوير وتحقيق مستهدفات الوزارة.

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