وتتعرض الإدارة برئاسة مسلي آل معمر لانتقادات بالغة من قبل النصراويين، كما يتعرض "عبدالغني" هو الآخر لنفس الهجوم؛ بسبب تردّي النتائج.

وساءت نتائج "النصر" في الفترة الأخيرة؛ إذ يملك الفريق حتى الآن عقب نهاية الجولة الحادية عشرة 13 نقطة من أصل 9 مباريات لعبها.

وتضاربت الأنباء بشأن القرار المتوقّع من قبل إدارة الفريق بشأن الاستقالة سواء الموافقة عليها أو رفضها واستكماله لمهامه.

كشفت مصادر إعلامية قريبة من الأحداث داخل نادي النصر عن نية حسين عبدالغني المدير التنفيذي للنادي تقديم استقالته.

"حسين عبدالغني" ينوي تقديم استقالته من مهامه في "النصر" محمد السيّد سبق 2021-11-09 كشفت مصادر إعلامية قريبة من الأحداث داخل نادي النصر عن نية حسين عبدالغني المدير التنفيذي للنادي تقديم استقالته. وتضاربت الأنباء بشأن القرار المتوقّع من قبل إدارة الفريق بشأن الاستقالة سواء الموافقة عليها أو رفضها واستكماله لمهامه. وساءت نتائج "النصر" في الفترة الأخيرة؛ إذ يملك الفريق حتى الآن عقب نهاية الجولة الحادية عشرة 13 نقطة من أصل 9 مباريات لعبها. وتتعرض الإدارة برئاسة مسلي آل معمر لانتقادات بالغة من قبل النصراويين، كما يتعرض "عبدالغني" هو الآخر لنفس الهجوم؛ بسبب تردّي النتائج.

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443 03:04 PM

"حسين عبدالغني" ينوي تقديم استقالته من مهامه في "النصر" بعد الخروج من "الآسيوية" وتردّي النتائج محلياً





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كشفت مصادر إعلامية قريبة من الأحداث داخل نادي النصر عن نية حسين عبدالغني المدير التنفيذي للنادي تقديم استقالته.

وتضاربت الأنباء بشأن القرار المتوقّع من قبل إدارة الفريق بشأن الاستقالة سواء الموافقة عليها أو رفضها واستكماله لمهامه.

وساءت نتائج "النصر" في الفترة الأخيرة؛ إذ يملك الفريق حتى الآن عقب نهاية الجولة الحادية عشرة 13 نقطة من أصل 9 مباريات لعبها.

وتتعرض الإدارة برئاسة مسلي آل معمر لانتقادات بالغة من قبل النصراويين، كما يتعرض "عبدالغني" هو الآخر لنفس الهجوم؛ بسبب تردّي النتائج.