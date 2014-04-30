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"مسك" تدشّن برنامجها التدريبي لتطوير مهارات الشباب التقنية بالشراكة مع General Assembly

تسعى لتدريب 4 آلاف شاب لتأهيلهم لسوق العمل بالتخصصات الرقمية بحلول 2021م

أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية" عن انطلاق المرحلة الأولى من برنامج تدريبي جديد في مجال المهارات الرقمية والتقنية، وذلك بالشراكة مع الشركة الرائدة عالميًّا "General Assembly".

وفي التفاصيل: يشارك في البرنامج 30 متدرباً؛ حيث يقوم البرنامج بتأهيل المشاركين على أحدث وأهم المهارات الرقمية والتقنية ذات الأولوية في سوق العمل على يد كفاءات تدريبية وأكاديمية متخصصة.

ويتميز البرنامج باعتماده على الجوانب التطبيقية وتنمية ثقافة التعلّم المستمر وأهميته في مواكبة عالم التقنية المتسارع، ويعقب هذه المرحلة التجريبية برامج إضافية في مجالات أكثر تخصصاً مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، البيانات الضخمة، وإدارة المنتجات والخدمات الرقمية.

وبهذه المناسبة صرحت "ديما اليحيى" المديرة التنفيذية للابتكار في مسك الخيرية بأن "الجولة التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مؤخراً، والتي شملت المملكة المتحدة ومحطات أخرى، ركزت على أهمية الشراكات الدولية لدعم وتمكين الشباب السعودي، وأن هذه الشراكة مع General Assembly هي تحقيق عملي لذلك؛ حيث نهدف من خلالها إلى اكتشاف وتطوير وتمكين الشباب السعودي؛ إيماناً بأهمية دورهم في مستقبل الاقتصاد الرقمي للمملكة".

ومن جهته، قال السيد جاك شوارتز المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة "General Assembly" : "سعداء بأن يكونوا جزءاً من التحول الرائع الذي يحدث في المملكة، وأفصح عن رغبتهم في دعم برامج التطوير والتدريب للشباب السعودي الذين يطمحون في اكتساب المهارات الجديدة وتطوير مساراتهم الوظيفية".

وأضاف "شوارتز": أن "حجم الإقبال والطلب على البرنامج دليل على الرغبة الكبيرة لدى الشباب السعودي لأن يقودوا عجلة التطور والتحول الرقمي، ويسعدنا أن نساهم معهم من خلال هذا البرنامج وبالشراكة مع مؤسسة مسك الخيرية في بناء الجيل الجديد من قادة الاقتصاد الرقمي للمملكة العربية السعودية".

ووصل عدد المتقدمين للبرنامج إلى 800 متقدم؛ حيث تم اختيار المتدربين بناء على عدة عوامل أهمها: مستوى إلمامهم بالمهارات التقنية الأساسية في علوم الحاسب، الشغف بالتقنية، والرغبة في استخدام المهارات التقنية لتطوير مساراتهم العملية.

وبخلاف البرامج التدريبية التقليدية التي تعتمد على الجانب النظري، يركز هذا البرنامج على الجوانب التطبيقية للمهارات التقنية لتمكين المتدربين من الاستفادة منها مباشرة في مشوارهم العملي.

وتهدف مسك الخيرية بهذه الشراكة إلى تدريب أكثر من 4,000 شاب وشابة بحلول عام 2021م، لتأهيلهم للدخول في سوق العمل في التخصصات الرقمية والتقنية المختلفة؛ مثل علوم البيانات، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، والتصميم والتسويق الرقمي. كما سيتم العمل على تأهيل نخبة من خريجي البرنامج ليكونوا مدربي البرنامج في المستقبل ضمن جهود مسك الخيرية الرامية لتوطين المعرفة في المجال التقني.

وتعد انطلاقة هذا البرنامج إحدى أولى ثمار الجولة التاريخية التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الشهر الماضي؛ حيث تم توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين مؤسسة مسك الخيرية و"General Assembly" على هامش زيارة سموه إلى المملكة المتحدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مسك" تدشّن برنامجها التدريبي لتطوير مهارات الشباب التقنية بالشراكة مع General Assembly
سبق

أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية" عن انطلاق المرحلة الأولى من برنامج تدريبي جديد في مجال المهارات الرقمية والتقنية، وذلك بالشراكة مع الشركة الرائدة عالميًّا "General Assembly".

وفي التفاصيل: يشارك في البرنامج 30 متدرباً؛ حيث يقوم البرنامج بتأهيل المشاركين على أحدث وأهم المهارات الرقمية والتقنية ذات الأولوية في سوق العمل على يد كفاءات تدريبية وأكاديمية متخصصة.

ويتميز البرنامج باعتماده على الجوانب التطبيقية وتنمية ثقافة التعلّم المستمر وأهميته في مواكبة عالم التقنية المتسارع، ويعقب هذه المرحلة التجريبية برامج إضافية في مجالات أكثر تخصصاً مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، البيانات الضخمة، وإدارة المنتجات والخدمات الرقمية.

وبهذه المناسبة صرحت "ديما اليحيى" المديرة التنفيذية للابتكار في مسك الخيرية بأن "الجولة التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مؤخراً، والتي شملت المملكة المتحدة ومحطات أخرى، ركزت على أهمية الشراكات الدولية لدعم وتمكين الشباب السعودي، وأن هذه الشراكة مع General Assembly هي تحقيق عملي لذلك؛ حيث نهدف من خلالها إلى اكتشاف وتطوير وتمكين الشباب السعودي؛ إيماناً بأهمية دورهم في مستقبل الاقتصاد الرقمي للمملكة".

ومن جهته، قال السيد جاك شوارتز المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة "General Assembly" : "سعداء بأن يكونوا جزءاً من التحول الرائع الذي يحدث في المملكة، وأفصح عن رغبتهم في دعم برامج التطوير والتدريب للشباب السعودي الذين يطمحون في اكتساب المهارات الجديدة وتطوير مساراتهم الوظيفية".

وأضاف "شوارتز": أن "حجم الإقبال والطلب على البرنامج دليل على الرغبة الكبيرة لدى الشباب السعودي لأن يقودوا عجلة التطور والتحول الرقمي، ويسعدنا أن نساهم معهم من خلال هذا البرنامج وبالشراكة مع مؤسسة مسك الخيرية في بناء الجيل الجديد من قادة الاقتصاد الرقمي للمملكة العربية السعودية".

ووصل عدد المتقدمين للبرنامج إلى 800 متقدم؛ حيث تم اختيار المتدربين بناء على عدة عوامل أهمها: مستوى إلمامهم بالمهارات التقنية الأساسية في علوم الحاسب، الشغف بالتقنية، والرغبة في استخدام المهارات التقنية لتطوير مساراتهم العملية.

وبخلاف البرامج التدريبية التقليدية التي تعتمد على الجانب النظري، يركز هذا البرنامج على الجوانب التطبيقية للمهارات التقنية لتمكين المتدربين من الاستفادة منها مباشرة في مشوارهم العملي.

وتهدف مسك الخيرية بهذه الشراكة إلى تدريب أكثر من 4,000 شاب وشابة بحلول عام 2021م، لتأهيلهم للدخول في سوق العمل في التخصصات الرقمية والتقنية المختلفة؛ مثل علوم البيانات، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، والتصميم والتسويق الرقمي. كما سيتم العمل على تأهيل نخبة من خريجي البرنامج ليكونوا مدربي البرنامج في المستقبل ضمن جهود مسك الخيرية الرامية لتوطين المعرفة في المجال التقني.

وتعد انطلاقة هذا البرنامج إحدى أولى ثمار الجولة التاريخية التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الشهر الماضي؛ حيث تم توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين مؤسسة مسك الخيرية و"General Assembly" على هامش زيارة سموه إلى المملكة المتحدة.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
09:06 PM

"مسك" تدشّن برنامجها التدريبي لتطوير مهارات الشباب التقنية بالشراكة مع General Assembly

تسعى لتدريب 4 آلاف شاب لتأهيلهم لسوق العمل بالتخصصات الرقمية بحلول 2021م

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية" عن انطلاق المرحلة الأولى من برنامج تدريبي جديد في مجال المهارات الرقمية والتقنية، وذلك بالشراكة مع الشركة الرائدة عالميًّا "General Assembly".

وفي التفاصيل: يشارك في البرنامج 30 متدرباً؛ حيث يقوم البرنامج بتأهيل المشاركين على أحدث وأهم المهارات الرقمية والتقنية ذات الأولوية في سوق العمل على يد كفاءات تدريبية وأكاديمية متخصصة.

ويتميز البرنامج باعتماده على الجوانب التطبيقية وتنمية ثقافة التعلّم المستمر وأهميته في مواكبة عالم التقنية المتسارع، ويعقب هذه المرحلة التجريبية برامج إضافية في مجالات أكثر تخصصاً مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، البيانات الضخمة، وإدارة المنتجات والخدمات الرقمية.

وبهذه المناسبة صرحت "ديما اليحيى" المديرة التنفيذية للابتكار في مسك الخيرية بأن "الجولة التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مؤخراً، والتي شملت المملكة المتحدة ومحطات أخرى، ركزت على أهمية الشراكات الدولية لدعم وتمكين الشباب السعودي، وأن هذه الشراكة مع General Assembly هي تحقيق عملي لذلك؛ حيث نهدف من خلالها إلى اكتشاف وتطوير وتمكين الشباب السعودي؛ إيماناً بأهمية دورهم في مستقبل الاقتصاد الرقمي للمملكة".

ومن جهته، قال السيد جاك شوارتز المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة "General Assembly" : "سعداء بأن يكونوا جزءاً من التحول الرائع الذي يحدث في المملكة، وأفصح عن رغبتهم في دعم برامج التطوير والتدريب للشباب السعودي الذين يطمحون في اكتساب المهارات الجديدة وتطوير مساراتهم الوظيفية".

وأضاف "شوارتز": أن "حجم الإقبال والطلب على البرنامج دليل على الرغبة الكبيرة لدى الشباب السعودي لأن يقودوا عجلة التطور والتحول الرقمي، ويسعدنا أن نساهم معهم من خلال هذا البرنامج وبالشراكة مع مؤسسة مسك الخيرية في بناء الجيل الجديد من قادة الاقتصاد الرقمي للمملكة العربية السعودية".

ووصل عدد المتقدمين للبرنامج إلى 800 متقدم؛ حيث تم اختيار المتدربين بناء على عدة عوامل أهمها: مستوى إلمامهم بالمهارات التقنية الأساسية في علوم الحاسب، الشغف بالتقنية، والرغبة في استخدام المهارات التقنية لتطوير مساراتهم العملية.

وبخلاف البرامج التدريبية التقليدية التي تعتمد على الجانب النظري، يركز هذا البرنامج على الجوانب التطبيقية للمهارات التقنية لتمكين المتدربين من الاستفادة منها مباشرة في مشوارهم العملي.

وتهدف مسك الخيرية بهذه الشراكة إلى تدريب أكثر من 4,000 شاب وشابة بحلول عام 2021م، لتأهيلهم للدخول في سوق العمل في التخصصات الرقمية والتقنية المختلفة؛ مثل علوم البيانات، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، والتصميم والتسويق الرقمي. كما سيتم العمل على تأهيل نخبة من خريجي البرنامج ليكونوا مدربي البرنامج في المستقبل ضمن جهود مسك الخيرية الرامية لتوطين المعرفة في المجال التقني.

وتعد انطلاقة هذا البرنامج إحدى أولى ثمار الجولة التاريخية التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الشهر الماضي؛ حيث تم توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين مؤسسة مسك الخيرية و"General Assembly" على هامش زيارة سموه إلى المملكة المتحدة.

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