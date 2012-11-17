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"الصحة العالمية": "دلتا" سبب 99 % من حالات الإصابة بكورونا حول العالم

أوروبا مثلت أكثر من نصف الوفيات العالمية بنحو 50 ألفًا الأسبوع الماضي

كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن أن متغير فيروس كورونا المعروف باسم "دلتا"، أصبح يمثل الآن 99 % من حالات الإصابة بمرض "كوفيد 19" على مستوى العالم، مما يجعله أكثر انتشارًا من أي سلالة أخرى، حسب سبوتنيك.

وتفصيلاً، قالت ماريا فان كيركوف، التي تقود الجهود الفنية للمنظمة بشأن الجائحة، خلال إفادة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن جميع حالات "كوفيد 19" المتسلسلة في جميع أنحاء العالم والتي تصل إلى 900 ألف حالة تقريبًا على مدار الـ60 يومًا الماضية كان سببها متغير "دلتا".

وتأتي تعليقات فان كيركوف وسط زيادة دولية في إصابات فيروس كورونا مدفوعة بارتفاع الحالات في أوروبا. وقالت المسؤولة إن القارة استحوذت على ما يقرب من 60 % من أكثر من 3.3 مليون حالة إصابة في العالم، الأسبوع الماضي.

وأوضحت أن متغير "دلتا"، الذي اكتشف لأول مرة في الهند قبل أقل من عام بقليل هو "المهيمن حقًا"، مضيفة أن هناك متغيرين مختلفين محل اهتمام، هما "إم يو" و"لامبادا"، لكن "دلتا" تسيطر ما دامت تصل إلى المكان.

وقالت فان كيركوف إن أوروبا مثلت أكثر من نصف الوفيات العالمية من كوفيد، والتي تقل قليلاً عن 50 ألفًا في الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها 5 % في الوفيات في جميع أنحاء القارة.

وأضافت أن حالات الإصابة في جميع أنحاء العالم زادت، خلال الأسابيع الأربعة الماضية، على التوالي، مضيفة: "الوباء يسير في الاتجاه الخاطئ في الوقت الحالي".

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"الصحة العالمية": "دلتا" سبب 99 % من حالات الإصابة بكورونا حول العالم
سبق

كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن أن متغير فيروس كورونا المعروف باسم "دلتا"، أصبح يمثل الآن 99 % من حالات الإصابة بمرض "كوفيد 19" على مستوى العالم، مما يجعله أكثر انتشارًا من أي سلالة أخرى، حسب سبوتنيك.

وتفصيلاً، قالت ماريا فان كيركوف، التي تقود الجهود الفنية للمنظمة بشأن الجائحة، خلال إفادة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن جميع حالات "كوفيد 19" المتسلسلة في جميع أنحاء العالم والتي تصل إلى 900 ألف حالة تقريبًا على مدار الـ60 يومًا الماضية كان سببها متغير "دلتا".

وتأتي تعليقات فان كيركوف وسط زيادة دولية في إصابات فيروس كورونا مدفوعة بارتفاع الحالات في أوروبا. وقالت المسؤولة إن القارة استحوذت على ما يقرب من 60 % من أكثر من 3.3 مليون حالة إصابة في العالم، الأسبوع الماضي.

وأوضحت أن متغير "دلتا"، الذي اكتشف لأول مرة في الهند قبل أقل من عام بقليل هو "المهيمن حقًا"، مضيفة أن هناك متغيرين مختلفين محل اهتمام، هما "إم يو" و"لامبادا"، لكن "دلتا" تسيطر ما دامت تصل إلى المكان.

وقالت فان كيركوف إن أوروبا مثلت أكثر من نصف الوفيات العالمية من كوفيد، والتي تقل قليلاً عن 50 ألفًا في الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها 5 % في الوفيات في جميع أنحاء القارة.

وأضافت أن حالات الإصابة في جميع أنحاء العالم زادت، خلال الأسابيع الأربعة الماضية، على التوالي، مضيفة: "الوباء يسير في الاتجاه الخاطئ في الوقت الحالي".

17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
12:02 AM

"الصحة العالمية": "دلتا" سبب 99 % من حالات الإصابة بكورونا حول العالم

أوروبا مثلت أكثر من نصف الوفيات العالمية بنحو 50 ألفًا الأسبوع الماضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن أن متغير فيروس كورونا المعروف باسم "دلتا"، أصبح يمثل الآن 99 % من حالات الإصابة بمرض "كوفيد 19" على مستوى العالم، مما يجعله أكثر انتشارًا من أي سلالة أخرى، حسب سبوتنيك.

وتفصيلاً، قالت ماريا فان كيركوف، التي تقود الجهود الفنية للمنظمة بشأن الجائحة، خلال إفادة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن جميع حالات "كوفيد 19" المتسلسلة في جميع أنحاء العالم والتي تصل إلى 900 ألف حالة تقريبًا على مدار الـ60 يومًا الماضية كان سببها متغير "دلتا".

وتأتي تعليقات فان كيركوف وسط زيادة دولية في إصابات فيروس كورونا مدفوعة بارتفاع الحالات في أوروبا. وقالت المسؤولة إن القارة استحوذت على ما يقرب من 60 % من أكثر من 3.3 مليون حالة إصابة في العالم، الأسبوع الماضي.

وأوضحت أن متغير "دلتا"، الذي اكتشف لأول مرة في الهند قبل أقل من عام بقليل هو "المهيمن حقًا"، مضيفة أن هناك متغيرين مختلفين محل اهتمام، هما "إم يو" و"لامبادا"، لكن "دلتا" تسيطر ما دامت تصل إلى المكان.

وقالت فان كيركوف إن أوروبا مثلت أكثر من نصف الوفيات العالمية من كوفيد، والتي تقل قليلاً عن 50 ألفًا في الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها 5 % في الوفيات في جميع أنحاء القارة.

وأضافت أن حالات الإصابة في جميع أنحاء العالم زادت، خلال الأسابيع الأربعة الماضية، على التوالي، مضيفة: "الوباء يسير في الاتجاه الخاطئ في الوقت الحالي".

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