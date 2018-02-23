"مرور جدة" يضبط 30 دراجة هوائية لمخالفتها السير

رُصدت تسير في مجموعات متراصة بالطرق الرئيسة وبشكل غير نظامي

ضبط قسم السير بمرور محافظة جدة 30 دراجة هوائية مخالفة بسبب سيرها في وسط الطرق العامة.



وأوضح مدير مرور محافظة جدة العميد سليمان الزكري، أنه أثناء قيام دوريات المرور الرسمية والسرية بعملها اليومي، تم رصد تلك الدراجات في أحياء الورود والمطار القديم والربوة، وهي تسير في مجموعات متراصة في الطرق الرئيسة، وبشكل غير نظامي، ودون وجود أبسط جوانب السلامة.



ويحظر نظام المرور على قائدي الدراجات السير في مجموعات متراصة، بل فرادى، وخلف بعضهم البعض محاذين للجنب.



وأهاب مرور جدة بكافة قائدي الدراجات بالالتزام بقواعد السير الصحيحة على الطرق، وعدم ارتكاب مثل تلك المخالفات التي تشكل خطراً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطرق، وقد تكون سبباً في وقوع الحوادث المرورية.