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الاثنين المقبل.. جامعة الملك سعود تدشّن برنامج التطوير المهني

يُعنى بتطوير مهارات خريجي وخريجات الجامعة وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل

تحت رعاية رئيس جامعة الملك سعود، الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، يعتزم مركز الخريجين، التابع لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية، تدشين برنامج التطوير المهني، يوم الاثنين المقبل، والذي يُعنى بتطوير مهارات خريجي وخريجات الجامعة المهنية، وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل.

وصرّح وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية الأستاذ الدكتور محمد بن صالح النمي، بأن وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية تسعى للنهوض بالمخرجات التعليمية من خلال برامج أكاديمية متميزة تنسجم مع خطط التنمية واحتياجات سوق العمل.

وأكد "النمي" أن برنامج التطوير المهني يُعد تجربة رائدة وأحد مؤشرات نجاح الجامعة؛ كونه يعمل وفق خطط قابلة للتطوير والتدريب والتعديل تتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وصرّح المشرف على مركز الخريجين، الدكتور أنس بن محمد الشعلان، بحرص جامعة الملك سعود الدائم على تأهيل الكوادر البشرية من خريجيها وخريجاتها وتزويدهم بالمهارات المهنية اللازمة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030؛ مشيرًا إلى دور مركز الخريجين، عبر إطلاق برنامج التطوير المهني، في رفع نسبة التوظيف لخريجي الجامعة، وجعلها نموذجًا يُحتذى به من خلال التعريف بأصحاب الخبرة منهم، وعرض خبراتهم على المختصين.

ويهدف برنامج التطوير المهني إلى بناء نموذج مهني رائد وقادر على مواكبة سوق العمل؛ من خلال عدة خدمات تشمل جلسات استشارية فردية، وورش عمل تدريبية مقدمة من أبرز المختصين في القطاعين العام والخاص، ومساعدة حديثي التخرج على تطوير سيرهم الذاتية، والتدريب على اجتياز المقابلات الوظيفية، كما تُمَكِّن الخريج إذا كان على رأس العمل من الحصول على الاستشارة المهنية اللازمة لتقييم وظيفته الحالية أو تغيير قطاع العمل.

يُذكر أن حفل التدشين سيقام على منصة زووم، يوم الاثنين 17 رجب 1442هـ الموافق 1 مارس 2021، الساعة العاشرة صباحًا. كما يمكنكم معرفة المزيد من التفاصيل عبر حساب مركز الخريجين بجامعة الملك سعود على تويتر (@alumniksu1).

جامعة الملك سعود

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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الاثنين المقبل.. جامعة الملك سعود تدشّن برنامج التطوير المهني
سبق

تحت رعاية رئيس جامعة الملك سعود، الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، يعتزم مركز الخريجين، التابع لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية، تدشين برنامج التطوير المهني، يوم الاثنين المقبل، والذي يُعنى بتطوير مهارات خريجي وخريجات الجامعة المهنية، وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل.

وصرّح وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية الأستاذ الدكتور محمد بن صالح النمي، بأن وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية تسعى للنهوض بالمخرجات التعليمية من خلال برامج أكاديمية متميزة تنسجم مع خطط التنمية واحتياجات سوق العمل.

وأكد "النمي" أن برنامج التطوير المهني يُعد تجربة رائدة وأحد مؤشرات نجاح الجامعة؛ كونه يعمل وفق خطط قابلة للتطوير والتدريب والتعديل تتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وصرّح المشرف على مركز الخريجين، الدكتور أنس بن محمد الشعلان، بحرص جامعة الملك سعود الدائم على تأهيل الكوادر البشرية من خريجيها وخريجاتها وتزويدهم بالمهارات المهنية اللازمة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030؛ مشيرًا إلى دور مركز الخريجين، عبر إطلاق برنامج التطوير المهني، في رفع نسبة التوظيف لخريجي الجامعة، وجعلها نموذجًا يُحتذى به من خلال التعريف بأصحاب الخبرة منهم، وعرض خبراتهم على المختصين.

ويهدف برنامج التطوير المهني إلى بناء نموذج مهني رائد وقادر على مواكبة سوق العمل؛ من خلال عدة خدمات تشمل جلسات استشارية فردية، وورش عمل تدريبية مقدمة من أبرز المختصين في القطاعين العام والخاص، ومساعدة حديثي التخرج على تطوير سيرهم الذاتية، والتدريب على اجتياز المقابلات الوظيفية، كما تُمَكِّن الخريج إذا كان على رأس العمل من الحصول على الاستشارة المهنية اللازمة لتقييم وظيفته الحالية أو تغيير قطاع العمل.

يُذكر أن حفل التدشين سيقام على منصة زووم، يوم الاثنين 17 رجب 1442هـ الموافق 1 مارس 2021، الساعة العاشرة صباحًا. كما يمكنكم معرفة المزيد من التفاصيل عبر حساب مركز الخريجين بجامعة الملك سعود على تويتر (@alumniksu1).

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
11:59 AM

الاثنين المقبل.. جامعة الملك سعود تدشّن برنامج التطوير المهني

يُعنى بتطوير مهارات خريجي وخريجات الجامعة وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تحت رعاية رئيس جامعة الملك سعود، الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، يعتزم مركز الخريجين، التابع لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية، تدشين برنامج التطوير المهني، يوم الاثنين المقبل، والذي يُعنى بتطوير مهارات خريجي وخريجات الجامعة المهنية، وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل.

وصرّح وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية الأستاذ الدكتور محمد بن صالح النمي، بأن وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية تسعى للنهوض بالمخرجات التعليمية من خلال برامج أكاديمية متميزة تنسجم مع خطط التنمية واحتياجات سوق العمل.

وأكد "النمي" أن برنامج التطوير المهني يُعد تجربة رائدة وأحد مؤشرات نجاح الجامعة؛ كونه يعمل وفق خطط قابلة للتطوير والتدريب والتعديل تتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وصرّح المشرف على مركز الخريجين، الدكتور أنس بن محمد الشعلان، بحرص جامعة الملك سعود الدائم على تأهيل الكوادر البشرية من خريجيها وخريجاتها وتزويدهم بالمهارات المهنية اللازمة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030؛ مشيرًا إلى دور مركز الخريجين، عبر إطلاق برنامج التطوير المهني، في رفع نسبة التوظيف لخريجي الجامعة، وجعلها نموذجًا يُحتذى به من خلال التعريف بأصحاب الخبرة منهم، وعرض خبراتهم على المختصين.

ويهدف برنامج التطوير المهني إلى بناء نموذج مهني رائد وقادر على مواكبة سوق العمل؛ من خلال عدة خدمات تشمل جلسات استشارية فردية، وورش عمل تدريبية مقدمة من أبرز المختصين في القطاعين العام والخاص، ومساعدة حديثي التخرج على تطوير سيرهم الذاتية، والتدريب على اجتياز المقابلات الوظيفية، كما تُمَكِّن الخريج إذا كان على رأس العمل من الحصول على الاستشارة المهنية اللازمة لتقييم وظيفته الحالية أو تغيير قطاع العمل.

يُذكر أن حفل التدشين سيقام على منصة زووم، يوم الاثنين 17 رجب 1442هـ الموافق 1 مارس 2021، الساعة العاشرة صباحًا. كما يمكنكم معرفة المزيد من التفاصيل عبر حساب مركز الخريجين بجامعة الملك سعود على تويتر (@alumniksu1).

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