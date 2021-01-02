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مجلس جامعة جازان يُقرر ابتعاث 72 معيدًا ومحاضرًا من الجنسين

خلال جلسته الخامسة للعام 1442هـ "عن بُعد"

ترأس رئيس جامعة جازان، الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أمس الأول، مجلس الجامعة، في جلسته الخامسة للعام 1442هـ، التي عقدت "عن بُعد".

جاء ذلك بمشاركة الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات، الدكتور محمد الصالح، ووكلاء الجامعة وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة.

وقال وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أمين مجلس الجامعة، الدكتور محمد أبو راسين: إن المجلس اتخذ عددًا من القرارات، شملت التوصية بتعيين عشرة من أعضاء هيئة التدريس السعوديين، ومَن في حكمهم إلى رتبة "أستاذ مساعد".

وأضاف: كما أوصى المجلس بالموافقة على ابتعاث واستمرار وانتقال بعثة 72 من المعيدين والمحاضرين من الجنسين؛ للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات مختلفة، والتوصية بالموافقة على منح اثنين من الطلاب والطالبات درجة الماجستير، والتوصية بالموافقة على التقرير السنوي للجامعة للعام الجامعي 1441هـ، والموافقة على ضوابط الدراسة والتخصيص في المسار الصحي.

ووافق على دمج الأقسام الطبية الأساسية في كلية الطب، وتحويل وحدة التعليم الطبي إلى قسم علمي بمسمى "قسم التعليم الطبي"، وتعديل مسمى درجة المؤهل في شهادات التخرج بكلية التطبيقات الصناعية من مسمی دبلوم مشارك إلى دبلوم متوسط، وإقرار برنامج دكتوراه الفلسفة في علم النفس تخصص "الإرشاد النفسي" بكلية التربية قسم علم النفس، وإقرار برنامج دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص (القيادة التربوية بكلية التربية قسم التربية).

وأوضح الدكتور أبو راسين، أن المجلس أوصى بالموافقة على عقد خدمات تعاون دولي بين كلية الطب بالجامعة والمنظمة الأمريكية لكليات الطب بالولايات المتحدة الأمريكية، وإعادة تشكيل المجلس العلمي لمدة سنتين، وإعادة تشكيل اللجنة الدائمة للمعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين لمدة عام، وإعادة تشكيل أعضاء اللجنة الدائمة للابتعاث والتدريب لمدة عام.

رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجلس جامعة جازان يُقرر ابتعاث 72 معيدًا ومحاضرًا من الجنسين
سبق

ترأس رئيس جامعة جازان، الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أمس الأول، مجلس الجامعة، في جلسته الخامسة للعام 1442هـ، التي عقدت "عن بُعد".

جاء ذلك بمشاركة الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات، الدكتور محمد الصالح، ووكلاء الجامعة وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة.

وقال وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أمين مجلس الجامعة، الدكتور محمد أبو راسين: إن المجلس اتخذ عددًا من القرارات، شملت التوصية بتعيين عشرة من أعضاء هيئة التدريس السعوديين، ومَن في حكمهم إلى رتبة "أستاذ مساعد".

وأضاف: كما أوصى المجلس بالموافقة على ابتعاث واستمرار وانتقال بعثة 72 من المعيدين والمحاضرين من الجنسين؛ للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات مختلفة، والتوصية بالموافقة على منح اثنين من الطلاب والطالبات درجة الماجستير، والتوصية بالموافقة على التقرير السنوي للجامعة للعام الجامعي 1441هـ، والموافقة على ضوابط الدراسة والتخصيص في المسار الصحي.

ووافق على دمج الأقسام الطبية الأساسية في كلية الطب، وتحويل وحدة التعليم الطبي إلى قسم علمي بمسمى "قسم التعليم الطبي"، وتعديل مسمى درجة المؤهل في شهادات التخرج بكلية التطبيقات الصناعية من مسمی دبلوم مشارك إلى دبلوم متوسط، وإقرار برنامج دكتوراه الفلسفة في علم النفس تخصص "الإرشاد النفسي" بكلية التربية قسم علم النفس، وإقرار برنامج دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص (القيادة التربوية بكلية التربية قسم التربية).

وأوضح الدكتور أبو راسين، أن المجلس أوصى بالموافقة على عقد خدمات تعاون دولي بين كلية الطب بالجامعة والمنظمة الأمريكية لكليات الطب بالولايات المتحدة الأمريكية، وإعادة تشكيل المجلس العلمي لمدة سنتين، وإعادة تشكيل اللجنة الدائمة للمعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين لمدة عام، وإعادة تشكيل أعضاء اللجنة الدائمة للابتعاث والتدريب لمدة عام.

02 يناير 2021 - 18 جمادى الأول 1442
06:12 PM

مجلس جامعة جازان يُقرر ابتعاث 72 معيدًا ومحاضرًا من الجنسين

خلال جلسته الخامسة للعام 1442هـ "عن بُعد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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ترأس رئيس جامعة جازان، الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أمس الأول، مجلس الجامعة، في جلسته الخامسة للعام 1442هـ، التي عقدت "عن بُعد".

جاء ذلك بمشاركة الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات، الدكتور محمد الصالح، ووكلاء الجامعة وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة.

وقال وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أمين مجلس الجامعة، الدكتور محمد أبو راسين: إن المجلس اتخذ عددًا من القرارات، شملت التوصية بتعيين عشرة من أعضاء هيئة التدريس السعوديين، ومَن في حكمهم إلى رتبة "أستاذ مساعد".

وأضاف: كما أوصى المجلس بالموافقة على ابتعاث واستمرار وانتقال بعثة 72 من المعيدين والمحاضرين من الجنسين؛ للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات مختلفة، والتوصية بالموافقة على منح اثنين من الطلاب والطالبات درجة الماجستير، والتوصية بالموافقة على التقرير السنوي للجامعة للعام الجامعي 1441هـ، والموافقة على ضوابط الدراسة والتخصيص في المسار الصحي.

ووافق على دمج الأقسام الطبية الأساسية في كلية الطب، وتحويل وحدة التعليم الطبي إلى قسم علمي بمسمى "قسم التعليم الطبي"، وتعديل مسمى درجة المؤهل في شهادات التخرج بكلية التطبيقات الصناعية من مسمی دبلوم مشارك إلى دبلوم متوسط، وإقرار برنامج دكتوراه الفلسفة في علم النفس تخصص "الإرشاد النفسي" بكلية التربية قسم علم النفس، وإقرار برنامج دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص (القيادة التربوية بكلية التربية قسم التربية).

وأوضح الدكتور أبو راسين، أن المجلس أوصى بالموافقة على عقد خدمات تعاون دولي بين كلية الطب بالجامعة والمنظمة الأمريكية لكليات الطب بالولايات المتحدة الأمريكية، وإعادة تشكيل المجلس العلمي لمدة سنتين، وإعادة تشكيل اللجنة الدائمة للمعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين لمدة عام، وإعادة تشكيل أعضاء اللجنة الدائمة للابتعاث والتدريب لمدة عام.

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