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شاهد من الشرقية.. ازدحام كبير على "أبشر" بعد تطبيق دخول المنشآت بـ"توكلنا"

توجيه من أمير المنطقة وتشديد لتنفيذ القرار والجهات الحكومية والخاصة شرعت

رصدت "سبق"، ازدحاماً كبيراً من مواطنين ومقيمين على أجهزة أبشر التابعة لوزارة الداخلية بعد تطبيق قرار منع دخول المنشآت إلا بتطبيق "توكلنا" في المنطقة الشرقية.

وفور تطبيق القرار من جميع المنشآت الحكومية والخاصة هرع كثير من المواطنين والمقيمين، إلى أجهزة" أبشر" المنتشرة حتى في المراكز التجارية؛ إما لفتح حساب جديد أو لتحديث البيانات بحكم أن تطبيق "توكلنا" مرتبط بـ"أبشر" وسط تنظيم وتباعد واحترازات وقائية.

هذا وبدأت الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالمنطقة الشرقية، صباح أول أمس، في تفعيل تطبيق "توكلنا" إلزامياً للمواطنين والمقيمين لإثبات الحالة الصحية للمستفيدين قبل الدخول للمنشأة، ووجّه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بالتشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة كافة؛ لمنع تفشي فيروس كورونا، في المنطقة والعمل بشكل جاد على رصد مخالفات عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية وتفعيل كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي وحماية المجتمع.

وشمل توجيه أمير الشرقية التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنها استخدام تطبيق «توكلنا» ولبس الكمامة والتباعد وغيرها من التعليمات الصحية في المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص والكيانات والأماكن التي تضم تجمعات بشرية، مثل سكن العمالة وغيره ورفع تقارير مستمرة عن جهود الجهات لتطبيق تلك الإجراءات.

أبشر تطبيق توكلنا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من الشرقية.. ازدحام كبير على "أبشر" بعد تطبيق دخول المنشآت بـ"توكلنا"
سبق

رصدت "سبق"، ازدحاماً كبيراً من مواطنين ومقيمين على أجهزة أبشر التابعة لوزارة الداخلية بعد تطبيق قرار منع دخول المنشآت إلا بتطبيق "توكلنا" في المنطقة الشرقية.

وفور تطبيق القرار من جميع المنشآت الحكومية والخاصة هرع كثير من المواطنين والمقيمين، إلى أجهزة" أبشر" المنتشرة حتى في المراكز التجارية؛ إما لفتح حساب جديد أو لتحديث البيانات بحكم أن تطبيق "توكلنا" مرتبط بـ"أبشر" وسط تنظيم وتباعد واحترازات وقائية.

هذا وبدأت الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالمنطقة الشرقية، صباح أول أمس، في تفعيل تطبيق "توكلنا" إلزامياً للمواطنين والمقيمين لإثبات الحالة الصحية للمستفيدين قبل الدخول للمنشأة، ووجّه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بالتشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة كافة؛ لمنع تفشي فيروس كورونا، في المنطقة والعمل بشكل جاد على رصد مخالفات عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية وتفعيل كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي وحماية المجتمع.

وشمل توجيه أمير الشرقية التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنها استخدام تطبيق «توكلنا» ولبس الكمامة والتباعد وغيرها من التعليمات الصحية في المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص والكيانات والأماكن التي تضم تجمعات بشرية، مثل سكن العمالة وغيره ورفع تقارير مستمرة عن جهود الجهات لتطبيق تلك الإجراءات.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
12:15 PM

شاهد من الشرقية.. ازدحام كبير على "أبشر" بعد تطبيق دخول المنشآت بـ"توكلنا"

توجيه من أمير المنطقة وتشديد لتنفيذ القرار والجهات الحكومية والخاصة شرعت

A A A
عبدالله السالم - الدمام
0
1,411

رصدت "سبق"، ازدحاماً كبيراً من مواطنين ومقيمين على أجهزة أبشر التابعة لوزارة الداخلية بعد تطبيق قرار منع دخول المنشآت إلا بتطبيق "توكلنا" في المنطقة الشرقية.

وفور تطبيق القرار من جميع المنشآت الحكومية والخاصة هرع كثير من المواطنين والمقيمين، إلى أجهزة" أبشر" المنتشرة حتى في المراكز التجارية؛ إما لفتح حساب جديد أو لتحديث البيانات بحكم أن تطبيق "توكلنا" مرتبط بـ"أبشر" وسط تنظيم وتباعد واحترازات وقائية.

هذا وبدأت الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالمنطقة الشرقية، صباح أول أمس، في تفعيل تطبيق "توكلنا" إلزامياً للمواطنين والمقيمين لإثبات الحالة الصحية للمستفيدين قبل الدخول للمنشأة، ووجّه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بالتشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة كافة؛ لمنع تفشي فيروس كورونا، في المنطقة والعمل بشكل جاد على رصد مخالفات عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية وتفعيل كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي وحماية المجتمع.

وشمل توجيه أمير الشرقية التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنها استخدام تطبيق «توكلنا» ولبس الكمامة والتباعد وغيرها من التعليمات الصحية في المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص والكيانات والأماكن التي تضم تجمعات بشرية، مثل سكن العمالة وغيره ورفع تقارير مستمرة عن جهود الجهات لتطبيق تلك الإجراءات.

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