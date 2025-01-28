قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لنظيره الصيني وانغ يي في اتصال هاتفي اليوم "الخميس": "إن عدوانًا روسيًا على أوكرانيا يهدد الأمن والاقتصاد العالميين". وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن "بلينكين" أكد أن خفض التصعيد والدبلوماسية هما السبيل المسؤول للسير قدمًا لحل الأزمة الأوكرانية؛ وفقًا لـ"فرانس 24". من جانبه ذكر "وانغ" لنظيره الأمريكي أن المخاوف الأمنية المنطقية لروسيا يجب أن تؤخذ على محمل الجد"؛ بحسب ما أشارت وزارة الخارجية الصينية. ودعا الوزير الصيني كل الأطراف إلى الهدوء والامتناع عن تصعيد التوتر.

"بلينكن": عدوان روسيا على أوكرانيا سيهدد الأمن والاقتصاد العالميين صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-27 قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لنظيره الصيني وانغ يي في اتصال هاتفي اليوم "الخميس": "إن عدوانًا روسيًا على أوكرانيا يهدد الأمن والاقتصاد العالميين".



وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن "بلينكين" أكد أن خفض التصعيد والدبلوماسية هما السبيل المسؤول للسير قدمًا لحل الأزمة الأوكرانية؛ وفقًا لـ"فرانس 24".



من جانبه ذكر "وانغ" لنظيره الأمريكي أن المخاوف الأمنية المنطقية لروسيا يجب أن تؤخذ على محمل الجد"؛ بحسب ما أشارت وزارة الخارجية الصينية.



ودعا الوزير الصيني كل الأطراف إلى الهدوء والامتناع عن تصعيد التوتر.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443 06:49 PM

"بلينكن": عدوان روسيا على أوكرانيا سيهدد الأمن والاقتصاد العالميين شدد على أن خفض التصعيد والدبلوماسية هما السبيل لحل الأزمة





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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لنظيره الصيني وانغ يي في اتصال هاتفي اليوم "الخميس": "إن عدوانًا روسيًا على أوكرانيا يهدد الأمن والاقتصاد العالميين".



وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن "بلينكين" أكد أن خفض التصعيد والدبلوماسية هما السبيل المسؤول للسير قدمًا لحل الأزمة الأوكرانية؛ وفقًا لـ"فرانس 24".



من جانبه ذكر "وانغ" لنظيره الأمريكي أن المخاوف الأمنية المنطقية لروسيا يجب أن تؤخذ على محمل الجد"؛ بحسب ما أشارت وزارة الخارجية الصينية.



ودعا الوزير الصيني كل الأطراف إلى الهدوء والامتناع عن تصعيد التوتر.