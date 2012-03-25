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بالصور.. ولي العهد يجتمع مع وزير خارجية الصين ويستعرض أوجه العلاقات

تناول مجالات التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتطويره في مختلف القطاعات

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في نيوم اليوم، مع مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي.

وفي بداية الاجتماع رحب سمو ولي العهد بوزير الخارجية الصيني في زيارته الحالية للمملكة، كما نقل تحيات الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية لسمو ولي العهد، فيما حمله سموه تحياته لفخامته.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات السعودية الصينية، ومجالات التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتطويره في مختلف القطاعات.

كما تناول الاجتماع بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، فيما حضر الاجتماع من الجانب الصيني السفير لدى المملكة تشن ويتشينغ، ومساعد وزير الخارجية دنغ لي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. ولي العهد يجتمع مع وزير خارجية الصين ويستعرض أوجه العلاقات
سبق

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في نيوم اليوم، مع مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي.

وفي بداية الاجتماع رحب سمو ولي العهد بوزير الخارجية الصيني في زيارته الحالية للمملكة، كما نقل تحيات الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية لسمو ولي العهد، فيما حمله سموه تحياته لفخامته.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات السعودية الصينية، ومجالات التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتطويره في مختلف القطاعات.

كما تناول الاجتماع بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، فيما حضر الاجتماع من الجانب الصيني السفير لدى المملكة تشن ويتشينغ، ومساعد وزير الخارجية دنغ لي.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
07:04 PM
اخر تعديل
25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
01:06 AM

بالصور.. ولي العهد يجتمع مع وزير خارجية الصين ويستعرض أوجه العلاقات

تناول مجالات التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتطويره في مختلف القطاعات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
7
7,311

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في نيوم اليوم، مع مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي.

وفي بداية الاجتماع رحب سمو ولي العهد بوزير الخارجية الصيني في زيارته الحالية للمملكة، كما نقل تحيات الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية لسمو ولي العهد، فيما حمله سموه تحياته لفخامته.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات السعودية الصينية، ومجالات التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتطويره في مختلف القطاعات.

كما تناول الاجتماع بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، فيما حضر الاجتماع من الجانب الصيني السفير لدى المملكة تشن ويتشينغ، ومساعد وزير الخارجية دنغ لي.

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