فيديو.. مشهد مَهيب لزحام المعتمرين فجر اليوم في صحن الطواف رغم برودة الطقس

مقطع مصور يرصد اللحظات الإيمانية لزوار بيت الله الحرام

لم تمنع برودة الطقس التي تشهدها مكة المكرمة، خاصة في لحظات الصباح الأولى، المعتمرين من التجمع في صحن الطواف لأداء العمرة.



ونشرت قناة الإخبارية مقطعً فيديو جموع المعتمرين المحتشدين في صحن الطواف وسط الإجراءات الاحترازية المتبعة.



وكانت قد أعلنت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، عن انطلاق مبادرة "تنقل آمن"، الخاصة بعربات المسجد الحرام، وذلك بشكل يدعم الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.



جاءت أهداف مبادرة تنقل آمن لتخدم زوار وقاصدي بيت الله الحرام، من خلال توعية الزوار بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، من خلال توفير الأدوات الخاصة بالتعقيم والحماية "كمامة – معقم"، لكل معتمر، ووضع إرشادات توعوية في مواقع العمل المخصصة.

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