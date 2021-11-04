قرّرت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، الموافقة على اعتماد 5 تغييرات لكل مباراة، وتسجيل عدد اللاعبين الأجانب وفقًا لقواعد التسجيل المحلي لكل اتحاد وطني، على أن يستمر النظام الآسيوي بعدده الرسمي 3+1 للاعبين الأجانب حتى نهاية 2022، ويتبقى موافقة المكتب التنفيذي الآسيوي، ورفع القائمة إلى 35 لاعباً.
"الآسيوي" يوافق على رفع قائمة اللاعبين وإجراء 5 تغييرات حتى نهاية 2022
قرّرت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، الموافقة على اعتماد 5 تغييرات لكل مباراة، وتسجيل عدد اللاعبين الأجانب وفقًا لقواعد التسجيل المحلي لكل اتحاد وطني، على أن يستمر النظام الآسيوي بعدده الرسمي 3+1 للاعبين الأجانب حتى نهاية 2022، ويتبقى موافقة المكتب التنفيذي الآسيوي، ورفع القائمة إلى 35 لاعباً.
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"الآسيوي" يوافق على رفع قائمة اللاعبين وإجراء 5 تغييرات حتى نهاية 2022صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-04
04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
04:07 PM
"الآسيوي" يوافق على رفع قائمة اللاعبين وإجراء 5 تغييرات حتى نهاية 2022
قرّرت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، الموافقة على اعتماد 5 تغييرات لكل مباراة، وتسجيل عدد اللاعبين الأجانب وفقًا لقواعد التسجيل المحلي لكل اتحاد وطني، على أن يستمر النظام الآسيوي بعدده الرسمي 3+1 للاعبين الأجانب حتى نهاية 2022، ويتبقى موافقة المكتب التنفيذي الآسيوي، ورفع القائمة إلى 35 لاعباً.
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