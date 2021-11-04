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"الآسيوي" يوافق على رفع قائمة اللاعبين وإجراء 5 تغييرات حتى نهاية 2022

قرّرت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، الموافقة على اعتماد 5 تغييرات لكل مباراة، وتسجيل عدد اللاعبين الأجانب وفقًا لقواعد التسجيل المحلي لكل اتحاد وطني، على أن يستمر النظام الآسيوي بعدده الرسمي 3+1 للاعبين الأجانب حتى نهاية 2022، ويتبقى موافقة المكتب التنفيذي الآسيوي، ورفع القائمة إلى 35 لاعباً.

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"الآسيوي" يوافق على رفع قائمة اللاعبين وإجراء 5 تغييرات حتى نهاية 2022
سبق

قرّرت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، الموافقة على اعتماد 5 تغييرات لكل مباراة، وتسجيل عدد اللاعبين الأجانب وفقًا لقواعد التسجيل المحلي لكل اتحاد وطني، على أن يستمر النظام الآسيوي بعدده الرسمي 3+1 للاعبين الأجانب حتى نهاية 2022، ويتبقى موافقة المكتب التنفيذي الآسيوي، ورفع القائمة إلى 35 لاعباً.

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
04:07 PM

"الآسيوي" يوافق على رفع قائمة اللاعبين وإجراء 5 تغييرات حتى نهاية 2022

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرّرت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، الموافقة على اعتماد 5 تغييرات لكل مباراة، وتسجيل عدد اللاعبين الأجانب وفقًا لقواعد التسجيل المحلي لكل اتحاد وطني، على أن يستمر النظام الآسيوي بعدده الرسمي 3+1 للاعبين الأجانب حتى نهاية 2022، ويتبقى موافقة المكتب التنفيذي الآسيوي، ورفع القائمة إلى 35 لاعباً.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,096
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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11,961
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38 مليار ..

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