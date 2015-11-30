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"هلال الرياض" يستقبل 1200 بلاغ ويباشر 400 حادث خلال الأمطار

"الجلاجل" نقلت 584 حالة للمستشفيات القريبة من مواقع الحالات

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض أكثر من ١٢٠٠ بلاغ خلال الحالة المطرية التي بدأت من يوم الخميس الماضي عند الساعة الثانية عشرة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة ظُهر أمس الأحد.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي للهيئة بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل أن غرفة العمليات بمنطقة الرياض تلقت ١٢٩٤ بلاغًا خلال الأيام الثلاثة الماضية، وكانت الحالات الأعلى مباشرة من الفرق الإسعافية خلال الـ٧٢ ساعة الماضية الأزمة التنفسية؛ إذ بلغت ٢٠٨ حالات، وحوادث التصادم التي بلغت ٢٠٢ حالة، إضافة إلى ٣٦ حادث انقلاب، وهي الأبرز.

وقال "الجلاجل" إن ٥٨٤ حالة تم نقلها للمستشفيات القريبة من موقع الحالات، فيما عولج ٦٨٠ حالة في الموقع؛ إذ كانت لا تحتاج إلى نقل، إضافة إلى ثلاثين حالة وفاة.

وكان المدير العام لفرع الهيئة بمنطقة الرياض، الدكتور أحمد الخريصي، قد تابع الوضع خلال الحالة المطرية، ووجّه بوضع غرفة العمليات والفرق الإسعافية على جاهزية عالية، من خلال وضع خطط دعم ميدانية في حالة -لا قدر الله- كان هناك حاجة لتدعيم المراكز الإسعافية.

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"هلال الرياض" يستقبل 1200 بلاغ ويباشر 400 حادث خلال الأمطار
سبق

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض أكثر من ١٢٠٠ بلاغ خلال الحالة المطرية التي بدأت من يوم الخميس الماضي عند الساعة الثانية عشرة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة ظُهر أمس الأحد.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي للهيئة بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل أن غرفة العمليات بمنطقة الرياض تلقت ١٢٩٤ بلاغًا خلال الأيام الثلاثة الماضية، وكانت الحالات الأعلى مباشرة من الفرق الإسعافية خلال الـ٧٢ ساعة الماضية الأزمة التنفسية؛ إذ بلغت ٢٠٨ حالات، وحوادث التصادم التي بلغت ٢٠٢ حالة، إضافة إلى ٣٦ حادث انقلاب، وهي الأبرز.

وقال "الجلاجل" إن ٥٨٤ حالة تم نقلها للمستشفيات القريبة من موقع الحالات، فيما عولج ٦٨٠ حالة في الموقع؛ إذ كانت لا تحتاج إلى نقل، إضافة إلى ثلاثين حالة وفاة.

وكان المدير العام لفرع الهيئة بمنطقة الرياض، الدكتور أحمد الخريصي، قد تابع الوضع خلال الحالة المطرية، ووجّه بوضع غرفة العمليات والفرق الإسعافية على جاهزية عالية، من خلال وضع خطط دعم ميدانية في حالة -لا قدر الله- كان هناك حاجة لتدعيم المراكز الإسعافية.

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
12:06 AM

"هلال الرياض" يستقبل 1200 بلاغ ويباشر 400 حادث خلال الأمطار

"الجلاجل" نقلت 584 حالة للمستشفيات القريبة من مواقع الحالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض أكثر من ١٢٠٠ بلاغ خلال الحالة المطرية التي بدأت من يوم الخميس الماضي عند الساعة الثانية عشرة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة ظُهر أمس الأحد.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي للهيئة بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل أن غرفة العمليات بمنطقة الرياض تلقت ١٢٩٤ بلاغًا خلال الأيام الثلاثة الماضية، وكانت الحالات الأعلى مباشرة من الفرق الإسعافية خلال الـ٧٢ ساعة الماضية الأزمة التنفسية؛ إذ بلغت ٢٠٨ حالات، وحوادث التصادم التي بلغت ٢٠٢ حالة، إضافة إلى ٣٦ حادث انقلاب، وهي الأبرز.

وقال "الجلاجل" إن ٥٨٤ حالة تم نقلها للمستشفيات القريبة من موقع الحالات، فيما عولج ٦٨٠ حالة في الموقع؛ إذ كانت لا تحتاج إلى نقل، إضافة إلى ثلاثين حالة وفاة.

وكان المدير العام لفرع الهيئة بمنطقة الرياض، الدكتور أحمد الخريصي، قد تابع الوضع خلال الحالة المطرية، ووجّه بوضع غرفة العمليات والفرق الإسعافية على جاهزية عالية، من خلال وضع خطط دعم ميدانية في حالة -لا قدر الله- كان هناك حاجة لتدعيم المراكز الإسعافية.

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