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أمانة الطائف تضبط 6 معامل مخالفة لتصنيع العبايات والملابس

تديرها عمالة وتعمل من دون ترخيص

تصوير: ماجد عسيري

ضبطت أمانة الطائف ممثلة ببلدية شرق الطائف، هذه الليلة، 6 معامل مخالفة لخياطة العبايات والملابس النسائية والرجالية داخل حي سكني بمحافظة الطائف تعمل بدون رخصة نظامية.

وفي التفاصيل، تمكنت إحدى الفرق الميدانية التابعة لبلدية شرق الطائف بأمانة محافظة الطائف من ضبط 6 معامل مخالفة يديرها عمالة داخل حي سكني، تقوم بخياطة العبايات والملابس الرجالية والنسائية بشكل مخالف وغير مرخصة، وتم اتخاذ اللازم حيالها وإغلاقها فوراً وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

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أمانة الطائف تضبط 6 معامل مخالفة لتصنيع العبايات والملابس
سبق

تصوير: ماجد عسيري

ضبطت أمانة الطائف ممثلة ببلدية شرق الطائف، هذه الليلة، 6 معامل مخالفة لخياطة العبايات والملابس النسائية والرجالية داخل حي سكني بمحافظة الطائف تعمل بدون رخصة نظامية.

وفي التفاصيل، تمكنت إحدى الفرق الميدانية التابعة لبلدية شرق الطائف بأمانة محافظة الطائف من ضبط 6 معامل مخالفة يديرها عمالة داخل حي سكني، تقوم بخياطة العبايات والملابس الرجالية والنسائية بشكل مخالف وغير مرخصة، وتم اتخاذ اللازم حيالها وإغلاقها فوراً وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
01:55 AM

أمانة الطائف تضبط 6 معامل مخالفة لتصنيع العبايات والملابس

تديرها عمالة وتعمل من دون ترخيص

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
3
10,336

تصوير: ماجد عسيري

ضبطت أمانة الطائف ممثلة ببلدية شرق الطائف، هذه الليلة، 6 معامل مخالفة لخياطة العبايات والملابس النسائية والرجالية داخل حي سكني بمحافظة الطائف تعمل بدون رخصة نظامية.

وفي التفاصيل، تمكنت إحدى الفرق الميدانية التابعة لبلدية شرق الطائف بأمانة محافظة الطائف من ضبط 6 معامل مخالفة يديرها عمالة داخل حي سكني، تقوم بخياطة العبايات والملابس الرجالية والنسائية بشكل مخالف وغير مرخصة، وتم اتخاذ اللازم حيالها وإغلاقها فوراً وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

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