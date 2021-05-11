أمانة جدة تعيد فتح حراج الخضار والدخول للفئات المصرح لها فقط

بعد إقرار عدد من الإجراءات التنظيمية وتطبيق الاحترازات الوقائية

أعلنت أمانة محافظة جدة إعادة فتح ساحات حراج سوق الخضار المركزي بشمال المحافظة وفق البروتوكولات الوقائية المعتمدة، وبما يضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال مدير أسواق النفع العام بالأمانة إبراهيم بن حسين شبعاني: إعادة فتح ساحات الحراج يأتي بعد إقرار عدد من الإجراءات التنظيمية التي تضبط عملية الدخول والخروج وتحدد أعداد المتسوقين لمنع التزاحم.

وأضاف: تم اعتماد أوقات مختلفة لأعمال التنزيل والتحريج والترفيع بحسب أصناف الخضار والفاكهة المعروضة.

وأردف: تقرر أن السماح بدخول ساحة الحراج سيقتصر على الفئات المصرح لها من المتسوقين وفق إجراءات معتمدة لكل فئة، وستتم طباعة بطاقات خاصة بالدخول وكذلك وضع لوحة إرشادية عند البوابات لتنبيه المتسوقين بالمسموح لهم بدخول ساحة الحراج.

وتابع: سيتم تنظيم حركة الدخول والخروج من قبل أفراد الحراسات الأمنية الذين سيتولون مهمة تدقيق التصاريح ومعاينة تطبيق توكلنا.

وأكد استمرار جولات الرقابة الميدانية خلال أوقات عمل الحراج، لمتابعة امتثال الاجراءات الاحترازية ورصد المخالفات وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين.