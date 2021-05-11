النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

المحكمة العليا: غدًا الأربعاء المكمل لشهر رمضان .. والخميس هو أول أيام عيد الفطر

أمانة جدة تعيد فتح حراج الخضار والدخول للفئات المصرح لها فقط

بعد إقرار عدد من الإجراءات التنظيمية وتطبيق الاحترازات الوقائية

أعلنت أمانة محافظة جدة إعادة فتح ساحات حراج سوق الخضار المركزي بشمال المحافظة وفق البروتوكولات الوقائية المعتمدة، وبما يضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال مدير أسواق النفع العام بالأمانة إبراهيم بن حسين شبعاني: إعادة فتح ساحات الحراج يأتي بعد إقرار عدد من الإجراءات التنظيمية التي تضبط عملية الدخول والخروج وتحدد أعداد المتسوقين لمنع التزاحم.

وأضاف: تم اعتماد أوقات مختلفة لأعمال التنزيل والتحريج والترفيع بحسب أصناف الخضار والفاكهة المعروضة.

وأردف: تقرر أن السماح بدخول ساحة الحراج سيقتصر على الفئات المصرح لها من المتسوقين وفق إجراءات معتمدة لكل فئة، وستتم طباعة بطاقات خاصة بالدخول وكذلك وضع لوحة إرشادية عند البوابات لتنبيه المتسوقين بالمسموح لهم بدخول ساحة الحراج.

وتابع: سيتم تنظيم حركة الدخول والخروج من قبل أفراد الحراسات الأمنية الذين سيتولون مهمة تدقيق التصاريح ومعاينة تطبيق توكلنا.

وأكد استمرار جولات الرقابة الميدانية خلال أوقات عمل الحراج، لمتابعة امتثال الاجراءات الاحترازية ورصد المخالفات وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة جدة تعيد فتح حراج الخضار والدخول للفئات المصرح لها فقط
سبق

أعلنت أمانة محافظة جدة إعادة فتح ساحات حراج سوق الخضار المركزي بشمال المحافظة وفق البروتوكولات الوقائية المعتمدة، وبما يضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال مدير أسواق النفع العام بالأمانة إبراهيم بن حسين شبعاني: إعادة فتح ساحات الحراج يأتي بعد إقرار عدد من الإجراءات التنظيمية التي تضبط عملية الدخول والخروج وتحدد أعداد المتسوقين لمنع التزاحم.

وأضاف: تم اعتماد أوقات مختلفة لأعمال التنزيل والتحريج والترفيع بحسب أصناف الخضار والفاكهة المعروضة.

وأردف: تقرر أن السماح بدخول ساحة الحراج سيقتصر على الفئات المصرح لها من المتسوقين وفق إجراءات معتمدة لكل فئة، وستتم طباعة بطاقات خاصة بالدخول وكذلك وضع لوحة إرشادية عند البوابات لتنبيه المتسوقين بالمسموح لهم بدخول ساحة الحراج.

وتابع: سيتم تنظيم حركة الدخول والخروج من قبل أفراد الحراسات الأمنية الذين سيتولون مهمة تدقيق التصاريح ومعاينة تطبيق توكلنا.

وأكد استمرار جولات الرقابة الميدانية خلال أوقات عمل الحراج، لمتابعة امتثال الاجراءات الاحترازية ورصد المخالفات وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين.

11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
02:26 PM

أمانة جدة تعيد فتح حراج الخضار والدخول للفئات المصرح لها فقط

بعد إقرار عدد من الإجراءات التنظيمية وتطبيق الاحترازات الوقائية

A A A
عبدالله الراجحي - الرياض
0
2,280

أعلنت أمانة محافظة جدة إعادة فتح ساحات حراج سوق الخضار المركزي بشمال المحافظة وفق البروتوكولات الوقائية المعتمدة، وبما يضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال مدير أسواق النفع العام بالأمانة إبراهيم بن حسين شبعاني: إعادة فتح ساحات الحراج يأتي بعد إقرار عدد من الإجراءات التنظيمية التي تضبط عملية الدخول والخروج وتحدد أعداد المتسوقين لمنع التزاحم.

وأضاف: تم اعتماد أوقات مختلفة لأعمال التنزيل والتحريج والترفيع بحسب أصناف الخضار والفاكهة المعروضة.

وأردف: تقرر أن السماح بدخول ساحة الحراج سيقتصر على الفئات المصرح لها من المتسوقين وفق إجراءات معتمدة لكل فئة، وستتم طباعة بطاقات خاصة بالدخول وكذلك وضع لوحة إرشادية عند البوابات لتنبيه المتسوقين بالمسموح لهم بدخول ساحة الحراج.

وتابع: سيتم تنظيم حركة الدخول والخروج من قبل أفراد الحراسات الأمنية الذين سيتولون مهمة تدقيق التصاريح ومعاينة تطبيق توكلنا.

وأكد استمرار جولات الرقابة الميدانية خلال أوقات عمل الحراج، لمتابعة امتثال الاجراءات الاحترازية ورصد المخالفات وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,734
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,477
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,151
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,996

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

دروس من الصاروخ الصيني

دروس من الصاروخ الصيني

مها الجبر
تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

برجس البرجس
مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب
فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

علي آل شرمة
الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة