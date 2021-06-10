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بـ800 مليون دولار "الاستثمارات العامة" مساهم رئيسي بـ"الخليجي للبنية التحتية"

العهدة على "فايننشال تايمز".. وتوقع استثمار "أبردين/ إنفستكورب" في مشاريع عدة

قالت صحيفة "فايننشال تايمز": إنه من المقرر أن يصبح الصندوق السيادي السعودي مستثمرًا رئيسيًّا في صندوق البنية التحتية الخليجية الجديد، الذي أنشأته شركتا أبردين ستاندرد للاستثمارات وإنفستكورب بمبلغ 800 مليون دولار.

وأضافت المصادر للصحيفة أن شركة إنفستكورب، أكبر مدير استثمار بديل في الشرق الأوسط، وتتخذ من البحرين مقرًّا لها، وتضع اللمسات الأخيرة على الإغلاق الأول للمشاركة في صندوق البنية التحتية عند حوالى 250 مليون دولار، والذي يمكن الإعلان عنه في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، بحسب تقرير الصحيفة.

ويقول التقرير إن صندوق الاستثمارات العامة، الذي أصبح القوة الأكثر هيمنة على التنمية الاقتصادية في المملكة في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يُعد مستثمرًا رئيسيًّا في الصندوق الخليجي إلى جانب مؤسسة آسيوية كبيرة.

ويُتوقع أن يستثمر صندوق أبردين/ إنفستكورب في مشاريع البنية التحتية الاجتماعية عبر دول الخليج، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والإسكان الاجتماعي والمياه والرقمنة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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بـ800 مليون دولار "الاستثمارات العامة" مساهم رئيسي بـ"الخليجي للبنية التحتية"
سبق

قالت صحيفة "فايننشال تايمز": إنه من المقرر أن يصبح الصندوق السيادي السعودي مستثمرًا رئيسيًّا في صندوق البنية التحتية الخليجية الجديد، الذي أنشأته شركتا أبردين ستاندرد للاستثمارات وإنفستكورب بمبلغ 800 مليون دولار.

وأضافت المصادر للصحيفة أن شركة إنفستكورب، أكبر مدير استثمار بديل في الشرق الأوسط، وتتخذ من البحرين مقرًّا لها، وتضع اللمسات الأخيرة على الإغلاق الأول للمشاركة في صندوق البنية التحتية عند حوالى 250 مليون دولار، والذي يمكن الإعلان عنه في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، بحسب تقرير الصحيفة.

ويقول التقرير إن صندوق الاستثمارات العامة، الذي أصبح القوة الأكثر هيمنة على التنمية الاقتصادية في المملكة في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يُعد مستثمرًا رئيسيًّا في الصندوق الخليجي إلى جانب مؤسسة آسيوية كبيرة.

ويُتوقع أن يستثمر صندوق أبردين/ إنفستكورب في مشاريع البنية التحتية الاجتماعية عبر دول الخليج، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والإسكان الاجتماعي والمياه والرقمنة.

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
10:30 AM

بـ800 مليون دولار "الاستثمارات العامة" مساهم رئيسي بـ"الخليجي للبنية التحتية"

العهدة على "فايننشال تايمز".. وتوقع استثمار "أبردين/ إنفستكورب" في مشاريع عدة

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محمد البقمي - الرياض
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قالت صحيفة "فايننشال تايمز": إنه من المقرر أن يصبح الصندوق السيادي السعودي مستثمرًا رئيسيًّا في صندوق البنية التحتية الخليجية الجديد، الذي أنشأته شركتا أبردين ستاندرد للاستثمارات وإنفستكورب بمبلغ 800 مليون دولار.

وأضافت المصادر للصحيفة أن شركة إنفستكورب، أكبر مدير استثمار بديل في الشرق الأوسط، وتتخذ من البحرين مقرًّا لها، وتضع اللمسات الأخيرة على الإغلاق الأول للمشاركة في صندوق البنية التحتية عند حوالى 250 مليون دولار، والذي يمكن الإعلان عنه في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، بحسب تقرير الصحيفة.

ويقول التقرير إن صندوق الاستثمارات العامة، الذي أصبح القوة الأكثر هيمنة على التنمية الاقتصادية في المملكة في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يُعد مستثمرًا رئيسيًّا في الصندوق الخليجي إلى جانب مؤسسة آسيوية كبيرة.

ويُتوقع أن يستثمر صندوق أبردين/ إنفستكورب في مشاريع البنية التحتية الاجتماعية عبر دول الخليج، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والإسكان الاجتماعي والمياه والرقمنة.

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